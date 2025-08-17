Putin dice que está ‘seguro’ que la guerra en Ucrania no habría ocurrido si Trump hubiera ganado las elecciones de 2020

El presidente ruso, Vladímir Putin, pronuncia una declaración durante una conferencia de prensa con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson el 15 de agosto de 2025 en Anchorage, Alaska. Ambos líderes se reúnen para mantener conversaciones de paz destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania. (Foto de Andrew Harnik/Getty Images)

Sábado, 16 de agosto de 2025

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha declarado estar de acuerdo con el argumento de que, si el presidente Donald Trump hubiera sido presidente después de 2020, la guerra en Ucrania ni siquiera habría comenzado.

Tras su reunión con Trump el viernes, Putin habló con la prensa y afirmó que no habría invadido Ucrania si el expresidente Biden no hubiera estado en el cargo después de las elecciones de 2020.

“Quiero recordarles que, en 2022, durante el último contacto con la administración anterior, intenté convencer a mi excolega estadounidense de que la situación no debía llegar a un punto de no retorno cuando se desataran hostilidades”, declaró Putin tras su reunión con Trump. “Y lo dije con total claridad en aquel entonces. Es un grave error hoy en día que el presidente Trump diga que, si él hubiera sido presidente entonces, no habría guerra, y estoy bastante seguro de que así sería, así que puedo confirmarlo”.

Anteriormente en su discurso, Putin lamentó que, antes de Trump, las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia hubieran “caído en su punto más bajo desde la Guerra Fría” y enfatizó que no se habían celebrado cumbres entre ambos países en los cuatro años anteriores.

“Eso no beneficia a nuestros países ni al mundo en su conjunto”, declaró Putin, añadiendo que era “evidente que tarde o temprano Estados Unidos y Rusia tendrían que enmendar la situación para pasar de la confrontación al diálogo”.

Mientras tanto, Putin elogió a Trump por “su esfuerzo por llegar al meollo del asunto y comprender esta historia”, en referencia a los orígenes de la guerra. Describió su dedicación como “preciada”.

Durante su discurso, el presidente ruso también afirmó que espera que el nuevo capítulo de la diplomacia global de Trump “nos ayude a reconstruir y fomentar lazos mutuamente beneficiosos e igualitarios en esta nueva etapa, incluso en las condiciones más difíciles”.

