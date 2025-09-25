Planned Parenthood en Wisconsin suspende abortos alegando recortes en la financiación de Medicaid

KENOSHA, WISCONSIN – 25 DE SEPTIEMBRE: Un letrero se coloca en la puerta principal de una clínica de Planned Parenthood el 25 de septiembre de 2025 en Kenosha, Wisconsin. Planned Parenthood de Wisconsin informará que suspenderá la programación de citas para abortos a partir del 1 de octubre, debido al temor de perder la financiación de Medicaid debido a una disposición en el proyecto de ley de financiación federal de la administración Trump que prohíbe a las clínicas que ofrecen abortos aceptar fondos de Medicaid para cualquiera de sus otros servicios reproductivos. (Foto de Scott Olson/Getty Images)

Jueves, 25 de septiembre de 2025

Planned Parenthood de Wisconsin suspenderá sus servicios de aborto para mujeres a partir de la próxima semana, en respuesta a los recortes de fondos de Medicaid promulgados por la “Gran y Hermosa Ley” del presidente Donald Trump, según la organización.

“Planned Parenthood de Wisconsin” se refiere a todos los centros de Planned Parenthood en el estado. En Wisconsin, opera 22 centros de salud que ofrecen una variedad de servicios, incluyendo anticonceptivos, pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual, vasectomías y, hasta hace poco, procedimientos de aborto.

No obstante, los altos mandos de la entidad proveedora de abortos enfatizaron que la suspensión de los abortos es “temporal” mientras el asunto se procesa en los tribunales.

La noticia surge tras un informe anterior de septiembre sobre el fallo del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos que establece que la administración Trump podría bloquear la financiación de Medicaid a Planned Parenthood mientras se llevan a cabo las impugnaciones legales. Esta decisión incluye una medida de un año que impide que las clínicas que ofrecen abortos reciban fondos de Medicaid.

La organización afirma estar trabajando para atender a la mayor cantidad posible de pacientes antes de que la suspensión de abortos entre en vigor el 30 de septiembre, y enfatiza que las mujeres de Wisconsin serán derivadas con prontitud para recibir atención oportuna y compasiva con la menor demora posible.

“Planned Parenthood de Wisconsin se centra, y siempre se centrará, en priorizar a sus pacientes. Nuestro compromiso es inquebrantable: Planned Parenthood de Wisconsin continuará brindando todo el espectro de atención de salud reproductiva, incluyendo el aborto, tan pronto como sea posible”, declaró Tanya Atkinson, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood de Wisconsin, en un comunicado. “Mientras tanto, estamos explorando todas las opciones disponibles: a través de los tribunales, las operaciones y la participación ciudadana”.

“Esto es consecuencia directa del proyecto de ley de Donald Trump”, publicó la senadora Tammy Baldwin (demócrata por Wisconsin) en la red social X. “No fue suficiente con eliminar la atención médica de millones de estadounidenses; también están atacando los derechos y libertades reproductivas de las mujeres de Wisconsin”.

Según se informa, tres clínicas de Planned Parenthood en Wisconsin ofrecen abortos. La clínica de Sheboygan ofrece abortos con medicamentos, mientras que las otras dos, en Milwaukee y Madison, ofrecen abortos quirúrgicos.

*Advertencia de sensibilidad* Los procedimientos que se incluyen en el aborto quirúrgico incluyen los abortos por aspiración, en los que se utiliza un vacío para expulsar al feto del útero, y los abortos por dilatación y evacuación, en los que se utilizan pinzas para extraer al feto del cuerpo de la madre, una extremidad a la vez; también conocidos como abortos por desmembramiento.

Heather Weininger, directora ejecutiva de Wisconsin Right to Life, también abordó el tema.

“El dinero de los contribuyentes nunca debería financiar la arrebatar vidas inocentes antes de nacer”, declaró Weininger en un comunicado. “Las mujeres y niñas que enfrentan embarazos difíciles o inesperados merecen compasión, apoyo genuino y atención que reafirme la vida, y eso es exactamente lo que el movimiento provida se compromete a brindar”.

En 1916, Margaret Sanger fundó Planned Parenthood, y la primera clínica que abrió se encontraba en Brooklyn, Nueva York. Sanger apoyaba la eugenesia y creía en mejorar la salud de la sociedad impidiendo que ciertas mujeres que consideraba “no aptas” se reprodujeran. Mientras Sanger abogaba por la anticoncepción para las poblaciones que consideraba “indeseables”, la fundadora también apoyó el “Proyecto Negro” en la década de 1930, cuyo objetivo era proporcionar anticonceptivos a las mujeres negras del sur. Recibió apoyo financiero de feministas radicales, filántropos de izquierda y otros simpatizantes adinerados que compartían sus intereses.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

