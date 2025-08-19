Pete Hegseth y Robert Kennedy Jr., secretario de Defensa y Salud de Estados Unidos compiten para ver quien hace más lagartijas

El secretario del HHS, Robert Kennedy Jr., y el secretario del DOD, Pete Hegseth, a través de la cuenta X de Kennedy Jr.

OAN Staff Blake Wolf and Brooke Mallory

Martes, 19 de agosto de 2025

El Secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en ingles), Robert F. Kennedy Jr., retó al secretario del Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en ingles), Pete Hegseth, a una emocionante competencia de acondicionamiento físico. Los funcionarios de la administración Trump participaron en una competencia de lagartijas y abdominales, en el marco del esfuerzo de Kennedy por promover un estilo de vida saludable y activo.

La competencia se llevó a cabo en el Centro Atlético del Pentágono, con un objetivo cronometrado: 100 lagartijas y 50 dominadas en menos de cinco minutos.

El evento se denominó el “Desafío de Pete y Bobby”, y ambos estuvieron acompañados por seis equipos de cinco personas que representaban al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial, el Cuerpo de Marines y el Departamento de Defensa.

“Hoy tuvimos nuestro gran ‘Reto de Pete y Bobby’: 50 abdominales. 100 lagartijas. Intenta hacerlas en menos de cinco minutos”, declaró Kennedy en las instalaciones, vestido con camiseta y vaqueros.

Además, Hegseth ha priorizado que el Departamento de Defensa impulse a los militares a mantenerse en forma, y le dijo al grupo: “Hemos hablado de cómo vamos a estar en forma, no gordos; hemos hablado de cómo vamos a estar preparados; es algo real”.

El secretario del Departamento de Defensa expresó previamente su frustración después de que un artículo del periódico Military Times citara un informe que afirmaba que más de dos tercios de las tropas de reserva tenían sobrepeso, respondiendo: “Totalmente inaceptable”.

“Esto es lo que sucede cuando se IGNORA la normativa, y esto es lo que estamos cambiando. Los estándares REALES de condición física y peso están aquí. Estaremos EN FORMA, no GORDOS”, añadió Hegseth.

Un artículo de Military Times hizo referencia a una investigación del Proyecto de Seguridad Estadounidense (ASP, por sus siglas en inglés). El estudio del ASP enfatizó que, con las crecientes exigencias a la Guardia Nacional y las reservas, el personal dado de baja por obesidad y sus problemas de salud son activos vitales que las Fuerzas Armadas no pueden permitirse perder. El informe aboga por cambios en las políticas para abordar este problema y promover una fuerza de reserva más saludable y preparada.

En el video compartido por Kennedy, Hegseth comentó que logró ganar la competencia por un estrecho margen.

“Estuvimos cerca. Yo estaba en el minuto 5:25”, declaró Hegseth durante el video, antes de dirigirse a Kennedy, de 71 años, para animarlo. “Estabas justo detrás de mí”, agregó.

“El presidente Trump nos inspiró a hacer esto. Este es el comienzo de nuestra gira, desafiando a los estadounidenses a ponerse en forma. Coman mejor, pero también necesitan salir y hacer ejercicio”, dijo Kennedy después del desafío.

Kennedy y Hegseth luego desafiaron al secretario de Transporte, Sean Duffy, a unirse también a la competencia.

“secretaria Duffy, está invitada al reto de Pete y Bobby. ¿Puede hacerlo en menos de cinco minutos? 50 abdominales, 100 lagartijas. ¿Qué le parece?”, bromeó Hegseth en el video.

El reto de fitness surge tras la reinstauración, por parte del presidente Donald Trump, del Examen Presidencial de Aptitud Física, así como del Consejo Presidencial de Deportes, Aptitud Física y Nutrición para escolares estadounidenses. Anteriormente, este fue clausurado por el expresidente demócrata Barack Obama.

Funcionarios de la administración han sostenido que el reto de Kennedy y Hegseth no es una maniobra mediática, sino que forma parte de una campaña más amplia para destacar la importancia de la aptitud física y la salud, especialmente ante el aumento de las tasas de sobrepeso en el ejército. Ver a dos altos oficiales demostrando activamente su aptitud física transmite un mensaje contundente, desafiando las normas de la cultura sedentaria moderna.

Inspirado en campañas virales como el “desafío y reto del balde”, el desafío “Pete y Bobby” está diseñado para volverse viral en línea, animando a otros a unirse, empezando por el Secretario de Transporte Sean Duffy.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!