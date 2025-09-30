Para Don Lemon los hombres blancos “rotos” son el “verdadero problema” detrás de la violencia masiva en Estados Unidos

NUEVA YORK, NUEVA YORK – 11 DE DICIEMBRE: Don Lemon asiste a la 16.ª edición anual de CNN Heroes: An All-Star Tribute en el Museo Americano de Historia Natural el 11 de diciembre de 2022 en la ciudad de Nueva York. (Foto de Mike Coppola/Getty Images para-CNN)

OAN Staff Sophia Flores

Martes, 30 de septiembre de 2025

En lo que pareció ser una diatriba racista, extraña y desquiciada, el presentador de podcast de izquierda Don Lemon etiquetó a los hombres blancos como el “verdadero problema” detrás de la violencia en Estados Unidos, describiéndolos como “rotos” y sugiriendo que la mayoría recurre a la violencia como solución para combatir su complejo de inferioridad.

Lemon, expresentador de CNN que fue despedido de la cadena tras ser acusado de hacer comentarios misóginos y maltratar a varias colegas, mencionó el despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump, la lucha contra la delincuencia y el restablecimiento de la paz en zonas de alta criminalidad, como uno de los principales culpables.

Durante un episodio reciente de su podcast “The Don Lemon Show”, Lemon, quien además está casado con un hombre blanco, afirmó que los hombres blancos son responsables de la violencia masiva “casi siempre”.

Tim Malone, esposo de Lemon, es agente inmobiliario especializado en propiedades de lujo en la ciudad de Nueva York y los Hamptons.

“Hombres blancos, ¿están bien? Están enviando tropas, la Guardia Nacional a las ciudades”, dijo Lemon en el último episodio de su podcast. “Siguen hablando de Chicago y de crímenes entre negros. Quiero saber: Hombres blancos, ¿están bien? Porque ese es el verdadero problema aquí”.

“Este país se despierta constantemente con cadáveres en las bancas, sangre en el suelo, disparos en lugares públicos y las caras detrás del gatillo son casi siempre las mismas”, añadió. “Es la pura verdad, no me importa si se enfadan”.

Como era de esperar, la “opinión contundente” del hombre de 59 años recibió críticas de los usuarios en línea. Muchos rápidamente lo tildaron de intolerante, racista o hipócrita.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Lemon hace tales comentarios. En 2018, dijo que “la mayor amenaza terrorista en este país son los hombres blancos”, en particular aquellos “radicalizados a la derecha”.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

