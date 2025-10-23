Oficial policía de 25 años muere en California mientras atendía a víctimas de un accidente de varios vehículos

OAN Staff Katherine Mosack and Brooke Mallory

Jueves, 23 de octubre de 2025

Una agente de policía de California falleció esta semana en acto de servicio al detenerse a ayudar a las víctimas de un accidente en la Interestatal 8 en San Diego.

La agente Lauren Craven, de 25 años y residente de La Mesa, fue atropellada mortalmente por un automóvil el lunes. Acababa de celebrar su 25.º cumpleaños a principios de este mes, el 7 de octubre.

El Departamento de Policía de La Mesa sufrió su primera muerte en acto de servicio con la pérdida de la agente Craven, quien se incorporó al departamento en febrero del año pasado y sirvió en la División de Patrulla.

El lunes por la noche, después de las 10 p. m., la agente Craven regresaba de la Cárcel Central de San Diego cuando se topó con un accidente de vuelco de varios vehículos en la autopista 8, al noreste de San Diego y justo al oeste de La Mesa. Reportó el accidente de inmediato por radio y, sin esperar a que la llamaran, se bajó de su patrulla para ayudar a los involucrados.

Sin embargo, trágicamente, un vehículo que se aproximaba la atropelló y la mató en el lugar. El conductor del vehículo volcado al que asistía, De’Veonte Morris, de 19 años, falleció en el incidente. El choque involucró a cinco vehículos en total, y la colisión inicial provocó una reacción en cadena.

Además, varias otras personas resultaron heridas y al menos una de las víctimas fue hospitalizada, aunque no se han revelado públicamente los detalles sobre el número de heridos ni la gravedad de sus lesiones.

“Esta es una situación muy trágica y muy difícil para todos los involucrados”, declaró el jefe del Departamento de Policía de La Mesa, Ray Sweeney, durante una conferencia de prensa. “Mis más sinceras condolencias al Departamento de Policía de La Mesa, a nuestros compañeros y compañeras de las fuerzas del orden, así como a la familia y seres queridos de la otra persona que trágicamente perdió la vida en este incidente”.

“Las acciones de la oficial Craven, en sus últimos momentos, ejemplificaron su inquebrantable dedicación al servicio y a la seguridad de los demás, un reflejo de su vida cotidiana”, declaró el Departamento de Policía de La Mesa en Facebook. “La oficial Craven era conocida por su tenacidad, valentía y compasión, cualidades que inspiraron a sus compañeros y fortalecieron a su comunidad”.

La oficina del Sheriff de San Diego, Kelly Martinez, publicó en la red social X: “La valentía y la dedicación de la oficial Craven al servicio de los demás ejemplifican los más altos valores de las fuerzas del orden. Acompañamos en el sentimiento a su familia, amigos y a todo el Departamento de Policía de La Mesa mientras atraviesan esta dolorosa pérdida”.

Varios otros funcionarios y departamentos de las fuerzas del orden en todo el estado también han lamentado la pérdida de la joven oficial, incluyendo la Patrulla de Carreteras de California (CHP, por sus siglas en inglés), la Fiscalía de Distrito de San Diego, la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside, el Departamento de Policía de San Francisco, el Departamento de Policía de Pasadena y la Oficina del Sheriff de Sacramento.

“Siempre me ha apasionado servir a los demás y nunca he tenido la menor duda de que ser agente del orden es mi destino”, escribió Craven durante su proceso de contratación en el Departamento de Policía de La Mesa.

Su padre, David Craven, declaró a ABC 10 San Diego que la inspiración para seguir una carrera en las fuerzas del orden fue después de sufrir una agresión traumática en la universidad, donde un detective le brindó apoyo compasivo y valiosos recursos.

“Lauren pensó tanto en la diferencia entre ellos dos que dijo en ese mismo momento: ‘Quiero dedicar mi vida a ser esa buena policía para quien me necesite’”, dijo el padre afligido.

Agentes del orden público, personal de emergencias y miembros del público se congregaron en todo el condado de San Diego el jueves para honrar a Craven.

Una solemne procesión comenzó a las 10 a. m., partiendo de la Oficina del Médico Forense del Condado de San Diego y dirigiéndose al Parque Memorial El Camino en Sorrento Valley, donde fue sepultada la agente Craven. Numerosas agencias del orden público y miembros de la comunidad se alinearon a lo largo de la ruta, hombro con hombro, para rendir homenaje mientras patrullas, motocicletas y vehículos de emergencia formaban una larga escolta en su honor.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

