Ocasio-Cortez considera postularse a la presidencia en 2028

NUEVA YORK, NY – 19 DE OCTUBRE: La representante Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata por Nueva York) respalda al candidato presidencial demócrata, el senador Bernie Sanders (independiente por Vermont), en un mitin de campaña en Queensbridge Park el 19 de octubre de 2019, en el distrito de Queens de la ciudad de Nueva York. Este es el primer mitin de Sanders desde que suspendió su campaña por la nominación debido a problemas de salud. (Foto de Kena Betancur/Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Viernes, 19 de septiembre de 2025

Según informes, la representante neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez, del “Escuadrón Progresista”, está considerando postularse a la presidencia en 2028.

Según un informe del portal de noticias Axios publicado el viernes, que cita fuentes cercanas al equipo de la legisladora Ocasio-Cortez (demócrata por Nueva York), la congresista, quien lleva cuatro mandatos, está decidiendo si se postulará para el Senado de los Estados Unidos o para la presidencia en 2028.

Ocasio-Cortez intentó fortalecer su marca durante el verano, realizando una gira por todo el país con el senador Bernie Sanders (demócrata por Vermont) en su gira “Combatiendo la Oligarquía”, a la vez que celebraba numerosas asambleas públicas en el norte del estado de Nueva York, recaudando 15 millones de dólares.

Según el informe, Ocasio-Cortez ha contratado a exasesores principales de Sanders mientras reflexiona sobre el futuro de su carrera política.

Si decide postularse para el Senado de los Estados Unidos, Ocasio-Cortez se enfrentaría al actual líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), quien ha representado a Nueva York en el Senado desde 1999.

A pesar del largo mandato de Schumer, Ocasio-Cortez representa una amenaza real, ya que las encuestas muestran que los demócratas apoyan un cambio en el liderazgo del partido para incluir a legisladores más jóvenes.

Algunos “aliados cercanos” de Ocasio-Cortez han especulado que aún podría postularse a la presidencia en 2028, incluso si no cree que pueda ganar, para asegurar la representación del ala progresista del Partido Demócrata, según el informe de Axios.

Gracias a su juventud, su política progresista y su exposición nacional, Ocasio-Cortez ha logrado reunir 36.7 millones de seguidores en todas las plataformas de redes sociales, superando a Schumer y a la mayoría de los demás candidatos demócratas que se cree que están considerando una futura candidatura presidencial.

“Su equipo ha invertido más en publicidad digital que casi cualquier otro político en 2025 y, como resultado, ha conseguido cientos de miles de nuevas donaciones de pequeñas cantidades”, declaró Kyle Tharp, autor de Chaotic Era (Era caótica, en español), un boletín informativo sobre medios y política.

“También ha experimentado un crecimiento orgánico récord en redes sociales, sumando varios millones de nuevos seguidores en Instagram, TikTok, Bluesky, X y Facebook”, añadió.

Si Ocasio-Cortez se postula a la presidencia, tendría que enfrentarse a varios líderes del Partido Demócrata que podrían aspirar a liderar la candidatura para 2028, entre ellos la exvicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de California Gavin Newsom, la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer y el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg.

“Tiene una base de apoyo que, en muchos sentidos, tiene un potencial mayor que la de Bernie. Ha estado en el centro de atención desde el primer día y cuenta con la experiencia en campañas nacionales que muchos otros candidatos potenciales buscan ahora”, declaró Ari Rabin-Havt, asesor de Sanders desde hace mucho tiempo.

“Sería el colmo de la arrogancia asumir que no podría ganar la nominación de 2028”, añadió.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!