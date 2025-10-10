Obama expresa su apoyo a la iniciativa de paz en Gaza negociada por Trump sin mencionarlo por su nombre

MILWAUKEE, WISCONSIN – 3 DE NOVIEMBRE: El expresidente estadounidense Barack Obama hace campaña en apoyo de la candidata presidencial demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, en el Baird Center el 3 de noviembre de 2024 en Milwaukee, Wisconsin. Harris y su oponente republicano, Donald Trump, hacen campaña en estados clave en disputa antes de las elecciones del 5 de noviembre. (Foto de Spencer Platt/Getty Images)

Viernes, 10 de octubre de 2025

El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Barack Obama, enfrentó fuertes críticas tras aplaudir el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás sin mencionar ni elogiar al presidente Donald Trump por su papel decisivo en la negociación del acuerdo de paz.

El jueves, Obama publicó una publicación en la que expresaba su apoyo al fin del conflicto en Gaza, mientras que varios comentaristas notaron una falta de gratitud hacia el presidente Trump, quien desarrolló la propuesta de paz de 20 puntos.

“Tras dos años de pérdidas y sufrimiento inimaginables para las familias israelíes y el pueblo de Gaza, todos deberíamos sentirnos alentados y aliviados de que el fin del conflicto esté a la vista; de que los rehenes que aún permanecen retenidos se reunirán con sus familias; y de que la ayuda vital pueda empezar a llegar a quienes, dentro de Gaza, han visto sus vidas destrozadas”, escribió el expresidente.

“Más que eso, ahora recae sobre israelíes y palestinos, con el apoyo de Estados Unidos y de toda la comunidad internacional, comenzar la ardua tarea de reconstruir Gaza y comprometerse con un proceso que, reconociendo la humanidad común y los derechos fundamentales de ambos pueblos, pueda lograr una paz duradera”, añadió.

La publicación de Obama recibió más de 58 millones de visitas en la red social X, además de 240,000 “me gusta”.

Varios comentaristas en la publicación de Obama notaron que el expresidente demócrata parecía omitir deliberadamente la mención del presidente Trump. Un usuario escribió: “Esta es una gran oportunidad para reconocer a Trump por su nombre, a pesar de sus desacuerdos, y ser un ejemplo de la unidad que predica”.

“El Sr. Hussain domina el arte de no decir nada sustancial. Es el máximo generador de pura basura disfrazada de profundidad mesurada. Tengo calcetines que han expresado posturas asombrosamente más profundas”, escribió el profesor canadiense Gad Saad, haciendo referencia al segundo nombre de Obama.

El hijo del presidente Trump, Donald Trump Jr., también respondió a la publicación de Obama.

“Lo terminaré por ti. ‘Gracias, Donald Trump'”.

Trump logró un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes tras más de dos años de guerra entre ambas partes, poco después de presentar su propuesta de paz de 20 puntos, lo que llevó a varias figuras prominentes a pedir que Trump recibiera el Premio Nobel de la Paz.

Recientemente, al presidente republicano se le preguntó sobre la recepción del Premio Nobel de la Paz por parte de Obama, y ​​afirmó que el demócrata “lo recibió por no hacer nada”.

Irónicamente, si nos fijamos en cuántos países fueron bombardeados durante su administración, Obama es en realidad el presidente estadounidense que ha llevado a cabo más ataques militares en más naciones. Bajo Obama, las instalaciones fronterizas estadounidenses también utilizaban jaulas de malla metálica para retener a niños inmigrantes ilegales mientras esperaban su procesamiento o ubicación, lo que llevó a muchos a preguntarse por qué el presidente demócrata recibiría tal premio.

“Obama recibió el premio; ni siquiera sabía por qué. Fue elegido, y se lo dieron a Obama por no hacer absolutamente nada más que destruir nuestro país. No fue un buen presidente; el peor presidente fue el soñoliento Joe Biden, pero Obama no fue un buen presidente”.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

