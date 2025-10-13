Netanyahu celebra el acuerdo de liberación de rehenes en un discurso ante Trump y la Knesset: “Estoy comprometido con esta paz”

JERUSALÉN – 13 DE OCTUBRE: (De izq. a der.) El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla junto al presidente estadounidense Donald Trump, el presidente de la Knéset, Amir Ohana, y el presidente israelí, Isaac Herzog, en la Knéset, el parlamento israelí, el 13 de octubre de 2025 en Jerusalén. El presidente Trump visita el país horas después de que Hamás liberara a los rehenes israelíes restantes capturados el 7 de octubre de 2023, como parte de un acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza. (Foto de Kenny Holston – Pool/Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Lunes, 13 de octubre de 2025

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló junto al presidente Donald Trump ante la Knéset, anunciando que el lunes “marca el fin de dos años de guerra”, a la vez que agradeció al presidente estadounidense su papel crucial para facilitar el reciente acuerdo de liberación de rehenes.

En su discurso, Netanyahu expuso la trayectoria de los últimos dos años, comenzando con el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023, en el que miles de terroristas islamistas invadieron territorio israelí, asesinando a 1,200 personas y tomando 251 rehenes.

“Israel hizo lo que tenía que hacer”, declaró Netanyahu en respuesta al ataque terrorista. “Con valentía indomable, nos propusimos defender a nuestro pueblo, derrotar a nuestros enemigos y liberar a nuestros rehenes”.

También rindió homenaje al presidente Trump en su discurso, calificándolo como el “mejor amigo que el Estado de Israel ha tenido en la Casa Blanca”. Netanyahu agradeció al presidente Trump por presentar su propuesta de paz y obtener un amplio apoyo internacional, lo que condujo a la liberación de los rehenes israelíes vivos y los que aún permanecen.

“Señor presidente, hoy le damos la bienvenida para agradecerle su liderazgo crucial al presentar una propuesta que obtuvo el respaldo de casi todo el mundo. Una propuesta que trae a casa a todos nuestros rehenes. Una propuesta que pone fin a la guerra al lograr todos nuestros objetivos. Una propuesta que abre la puerta a una expansión histórica de la paz en nuestra región y más allá de ella”, declaró Netanyahu.

“Señor presidente, usted está comprometido con esta paz, yo estoy comprometido con esta paz, y juntos, señor presidente, la lograremos”.

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, también habló ante el presidente Trump, haciéndose eco del sentir de Netanyahu y haciendo hincapié en las vidas de los soldados que Trump salvó con su propuesta de paz de 20 puntos.

“Señor presidente, usted ha salvado la vida de nuestros rehenes. Pero ha salvado mucho más. Ha salvado las almas de los deudos cuyos seres queridos ahora serán llevados a casa para ser enterrados, ha salvado a miles de soldados que no caerán en combate y ha salvado a millones de los horrores de la guerra. Ha salvado mucho más que una vida, y cada vida es un mundo entero”, declaró Lapid.

“Cuando fue elegido, declaró que sería ‘el presidente de la Paz’. Ha cumplido su palabra. El hecho de que no le hayan concedido el Premio Nobel de la Paz es un grave error del comité, pero no tendrán otra opción, señor presidente. Tendrán que otorgárselo el año que viene”, continuó.

Lapid continuó promoviendo la normalización de relaciones entre Israel y otras naciones de la región, instando al presidente Trump a liderar la iniciativa.

“Señor presidente, usted es quien puede lograrlo, como lo hizo con los históricos Acuerdos de Abraham. En aquel entonces, nadie creía que fuera posible. En aquel entonces, usted impuso su visión a todos. Mientras otros hablaban de dificultades, usted creó oportunidades. Usted puede ser quien traiga la próxima ola de paz. El pueblo de Israel lo apoya. Lo desea. Estamos listos.”

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

