Mujer acusada de amenazar de muerte a Trump fue liberada por el mismo juez designado por Obama involucrado en la demanda de deportación de CECOT

(Izq.) Juez de Distrito de EE. UU., James Boasberg. (Foto vía: dcd.uscourts.gov.) / (Der.) Nathalie Rose Jones. (Foto pública de Facebook obtenida por el Departamento de Justicia (DOJ))

OAN Staff Brooke Mallory

Martes, 2 de septiembre de 2025

Una mujer perturbada, encarcelada por publicar amenazas de muerte desquiciadas contra el presidente Donald Trump en redes sociales, fue liberada discretamente la semana pasada por un juez federal designado por el expresidente Barack Obama, quien tiene un historial de fallos contra el 47.º presidente.

El juez federal de distrito, James Boasberg, concedió la liberación de Nathalie Rose Jones, de 50 años, colocándola bajo monitoreo electrónico y requiriendo tratamiento psiquiátrico a su regreso a casa, según los registros judiciales presentados el 27 de agosto.

El juez Boasberg acaparó titulares recientemente a finales de agosto, después de que un tribunal federal de apelaciones le autorizara a continuar supervisando el destino de cientos de inmigrantes ilegales del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) deportados a principios de este año por la administración Trump. Además, después de que el juez designado por Obama emitiera previamente un fallo que detenía los vuelos de deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, Trump lo etiquetó como un “juez lunático de izquierda radical, un alborotador y agitador”, y agregó que el juez “¡debería ser procesado!”

Mientras tanto, la inesperada liberación de la mujer enloquecida se produce tan solo días después de que la magistrada estadounidense Moxila Upadhyaya le denegara la fianza, citando las constantes amenazas que había lanzado contra Trump en redes sociales a principios de mes.

“Aquí estamos”, escribió Jones en una publicación de Facebook el 6 de agosto. “Hoy le dije literalmente al FBI en cinco estados que estoy dispuesta a sacrificar la vida de este presidente destripándolo y extirpándole la tráquea con Liz Cheney y toda la Afirmación presentes”, continuó, y finalizó el párrafo diciendo: “Abordemos esto y restablezcamos la tranquilidad nacional”.

En una publicación, Jones imploró al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que “por favor, organice la ceremonia de arresto y destitución del presidente Trump, acusado de terrorismo contra el pueblo estadounidense, de 10 a 14 h en la Casa Blanca el sábado 16 de agosto de 2025”. Las autoridades habían estado monitoreando su actividad en línea desde el 2 de agosto, y durante una entrevista con agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos el 15 de agosto, Jones admitió que “llevaría a cabo la misión de matar” al presidente Trump con un “objeto afilado”, si se le diera la oportunidad.

Sus publicaciones en redes sociales también etiquetaban frecuentemente a agencias federales estadounidenses, como el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), aparentemente intentando atraer la atención de agentes del gobierno.

Amigos de Jones le dijeron a Boasberg, quien fue nombrada en 2011, que tiene antecedentes de esquizofrenia y otros problemas de salud mental, pero que nunca ha actuado realmente de forma violenta, informó la plataforma multimedia de contenido legal Law & Crime, citando documentos judiciales.

El arresto de Jones fue destacado por la recién nombrada fiscal federal de Washington D. C., Jeanine Pirro.

“Amenazar la vida del presidente es uno de los delitos más graves y se enfrentará a un procesamiento rápido e inquebrantable”, escribió la nueva fiscal de Trump en Washington D. C. en un comunicado en ese momento. “No se equivoquen: se hará justicia”.

Actualmente se encuentra a la espera de juicio por delitos graves relacionados con amenazas de muerte al presidente Trump.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

