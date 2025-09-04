Muere el legendario diseñador italiano Giorgio Armani a los 91 años

Giorgio Armani desfila en la pasarela durante el desfile Giorgio Armani Privé Primavera/Verano 2019, en el marco de la Semana de la Moda de París, el 22 de enero de 2019 en París, Francia. (Foto de Pascal Le Segretain/Getty Images)

OAN Staff Abril Elfi

Jueves, 4 de septiembre de 2025

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani falleció a los 91 años.

En un comunicado de prensa emitido el jueves, la casa de moda anunció que Armani falleció en paz, rodeado de sus seres queridos.

“Con profundo pesar, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor: Giorgio Armani”, declaró la casa de moda.

“Incansable, trabajó hasta el final de sus días, dedicándose a la empresa, a sus colecciones y a los diversos y siempre cambiantes proyectos, tanto existentes como en desarrollo”, continuó.

Según informes, Armani llevaba un tiempo enfermo, y su aparición cancelada en la Semana de la Moda Masculina de Milán en junio fue la primera vez en su carrera que no desfilaba en una pasarela.

La última aparición pública de Armani fue el 21 de mayo.

El comunicado lo describía como “Re Giorgio, o el Rey Giorgio”, afirmando que “fundó su empresa homónima en 1975, y pronto se convirtió en sinónimo de un estilo elegante y sobrio que abarcaba desde la moda hasta todos los aspectos de la vida”.

En 1980, Armani diseñó los trajes que lució Richard Gere en la película “American Gigolo”. A partir de entonces, se convirtió en un imperio mundial que abarcaba desde la alta costura hasta la alta costura, incluyendo gafas, zapatos y artículos para el hogar.

El primer look de Armani en la alfombra roja lo lució Diane Keaton en los Premios Óscar de 1978, donde también ganó el premio a la Mejor Actriz por ‘Annie Hall’.

A diferencia de muchos asistentes que lucieron vestidos de gala, Keaton eligió una falda y un blazer de Armani, buscando parecer más cercana y menos como una estrella tradicional, como compartió Armani en una entrevista de 2020 con Grazia.

“Es interesante recordar esto porque, en 1978, todos estábamos cambiando nuestra percepción de nosotros mismos, tanto social como profesionalmente”, dijo en la entrevista. “En particular, las mujeres estaban descubriendo una nueva voz como profesionales”.

Señaló que a menudo se le atribuía el mérito de proporcionar a estas mujeres vestuarios que podían rivalizar con los de sus homólogos masculinos. Durante las décadas de 1970 y 1980, cuando el traje elegante femenino se convirtió en un ícono cultural, Armani fue el diseñador más asociado con este estilo, ya fuera usado por mujeres o copiado por otros.

Su marca se expandió mucho más allá de la ropa para incluir cosméticos, perfumes, artículos para el hogar, accesorios y más. Forbes estima su patrimonio neto en 12.100 millones de dólares, lo que lo sitúa en el puesto 235 entre los multimillonarios del mundo.

Aunque el funeral será privado, según los deseos de Armani, el velatorio en su sede de Milán, el Teatro Armani, estará abierto al público el sábado y el domingo.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

