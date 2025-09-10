Muere asesinado el activista conservador Charlie Kirk en una universidad de Utah

El fundador de Turning Point Action, Charlie Kirk, habla en el escenario durante la “Convención de los Pueblos de Turning Point” el 14 de junio de 2024 en Huntington Place, Detroit, Michigan. (Foto de Jeff Kowalsky/AFP) (Foto de Jeff Kowalsky/AFP vía Getty Images)

Miércoles, 10 de septiembre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el fallecimiento de Charlie Kirk.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud en los Estados Unidos de América mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, escribió Trump en Truth Social.

Kirk recibió un disparo en el cuello mientras respondía preguntas durante charla con preguntas y respuestas, un evento habitual que organiza en los campus universitarios.

Charlie Kirk fue cofundador y director ejecutivo de Turning Point USA, un movimiento estudiantil nacional centrado en los principios de un gobierno limitado y el libre mercado.

El objetivo de la organización es educar y motivar a los jóvenes contra el predominio de la ideología de izquierda en los campus universitarios.

Este joven de 31 años deja dos hijos: Charity Kirk, de 4 años, y Erika, de 1 año, que cumplió un año en mayo. Kirk y su esposa, Erika, se casaron en 2021.

