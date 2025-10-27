Mike Johnson revela que el Partido Republicano está trabajando en un nuevo plan de salud en medio del cierre

WASHINGTON, D.C. – 27 DE OCTUBRE: El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), habla con la prensa en el 27.º día del cierre del gobierno federal en la Sala Rayburn del Capitolio de los Estados Unidos el 27 de octubre de 2025 en Washington, D.C. Aunque mantuvo a los miembros de su partido fuera de las sesiones durante el cierre, Johnson culpó a los legisladores demócratas por la continuación del cierre. (Foto de Chip Somodevilla/Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Lunes, 27 de octubre de 2025

El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, reveló que los líderes republicanos están desarrollando un nuevo plan de salud en medio del cierre del gobierno, mientras que los demócratas siguen presionando a la administración Trump para que extienda permanentemente los subsidios del Obamacare.

El lunes, Johnson reveló que el líder de la mayoría de la Cámara, Steve Scalise (republicano por Luisiana), lidera un paquete de reforma sanitaria en colaboración con el presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios, Jason Smith (republicano por Misuri), el presidente de Energía y Comercio, Brett Guthrie (republicano por Kentucky), y el presidente de Educación y Fuerza Laboral, Tim Walberg (republicano por Michigan).

“Los republicanos hemos estado trabajando para solucionar el problema de la atención médica; llevamos años en esto”, declaró Johnson el lunes tras ser preguntado sobre los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que expiran a finales de año.

“El subsidio de ObamaCare, que expira a finales de año, es un problema grave”, continuó. “Si lo analizamos objetivamente, sabemos que está subsidiando malas políticas. Estamos malgastando mucho dinero en un sistema deficiente y quebrado, y por eso necesita reformas reales”.

“Pero los republicanos tienen una larga lista de ideas”, señaló Johnson, mostrando una copia de un marco de políticas desarrollado en 2019. “El líder Scalise ha estado trabajando con los presidentes de nuestros tres comités de jurisdicción, plasmándolas, formulándolas, recogiendo las mejores ideas que hemos tenido durante años, para plasmarlas en papel y hacerlas funcionar”.

La Casa Blanca ha mantenido que los republicanos están trabajando “sin descanso” para que la atención médica sea más asequible, al tiempo que ha enfatizado que los demócratas del Senado “paralizan el gobierno por la atención médica gratuita para inmigrantes indocumentados”, señalando su “propuesta poco seria” que “requiere esfuerzos extraordinarios para acomodar a los inmigrantes indocumentados mientras deroga reformas que fortalecen la atención médica para los ciudadanos estadounidenses”.

Por otro lado, los demócratas han culpado a la administración Trump por negarse a ceder ante sus demandas específicas.

“Todo esto es cosa de Trump”, argumentó el senador demócrata Peter Welch (demócrata por Vermont). “Trump no está comprometido. Los republicanos no negociarán… El mensaje, francamente, del presidente Trump es: ‘Quédese en Estados Unidos. Priorice a Estados Unidos. Siéntese con nosotros y solucionemos esto’”.

En respuesta a las exigencias de los demócratas, Johnson reiteró que los republicanos están dispuestos a sentarse a negociar, pero solo después de que se reabra el gobierno, “porque es muy complicado de solucionar”.

Aunque los detalles de la propuesta de Scalise aún no están claros, Johnson señaló que, independientemente de la política, “sabemos que tendremos que forcejear con los demócratas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se han comprometido a llevarnos a un sistema de pagador único”.

“A ellos les encanta el socialismo, amigos”.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

