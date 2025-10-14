Mike Johnson critica a los demócratas del Senado por el cierre del gobierno

WASHINGTON, D.C. – 14 DE OCTUBRE: El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), habla en una conferencia de prensa en el Capitolio el 14 de octubre de 2025 en Washington, D.C. El gobierno permanece paralizado tras el fracaso del Congreso en alcanzar un acuerdo de financiación hace 14 días. Johnson estuvo acompañado por la presidenta del Comité de Reglas de la Cámara, la representante Virginia Foxx (republicana por Carolina del Norte), la presidenta de la Conferencia de la Mayoría de la Cámara, Lisa McClain (republicana por Michigan), y el jefe de disciplina de la mayoría de la Cámara, Tom Emmer (republicano por Minnesota). (Foto de Anna Moneymaker/Getty Images)

OAN Staff Frank Lara-Risco

Martes, 14 de octubre de 2025

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes continúan criticando duramente a los demócratas del Senado mientras el cierre gubernamental entra en su decimocuarto día.

Durante su discurso en el Capitolio el martes, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), declaró que los demócratas tendrán otra oportunidad de votar para reabrir el gobierno para el pueblo estadounidense.

El presidente también denunció notablemente la contrapropuesta demócrata por incluir gastos innecesarios para proyectos internacionales.

Johnson también afirmó que la Resolución Conjunta aprobada por la Cámara es una resolución transparente y, de aprobarse, permitirá a ambas partes negociar.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

