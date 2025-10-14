Mike Johnson critica a los demócratas del Senado por el cierre del gobierno

OAN Staff Frank Lara-Risco
Martes, 14 de octubre de 2025
Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes continúan criticando duramente a los demócratas del Senado mientras el cierre gubernamental entra en su decimocuarto día.
Durante su discurso en el Capitolio el martes, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), declaró que los demócratas tendrán otra oportunidad de votar para reabrir el gobierno para el pueblo estadounidense.
El presidente también denunció notablemente la contrapropuesta demócrata por incluir gastos innecesarios para proyectos internacionales.
Johnson también afirmó que la Resolución Conjunta aprobada por la Cámara es una resolución transparente y, de aprobarse, permitirá a ambas partes negociar.
Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.
