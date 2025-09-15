Maurene Comey demanda a la administración Trump por su despido: “A pesar de su desempeño ejemplar”

(Fondo) Maurene Comey, fiscal adjunta y fiscal, llega al juzgado federal durante el juicio contra Sean “Diddy” Combs por tráfico sexual y conspiración para cometer crimen organizado en un tribunal estadounidense en Manhattan, Nueva York, EE. UU., el 21 de mayo de 2025. (Foto vía: Reuters/Brendan McDermid) / (Der.) El autor James Comey, exdirector del FBI, habla en la librería Barnes & Noble Upper West Side el 19 de mayo de 2025 en Nueva York. (Foto por Michael M. Santiago/Getty Images)

OAN Staff Brooke Mallory

Lunes, 15 de septiembre de 2025

La exfiscal federal del Departamento de Justicia, Maurene Comey, hija del exdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), James Comey, quien fue despedido por el presidente Donald Trump en 2017, presentó una demanda contra el Departamento de Justicia de la administración republicana el lunes, alegando que su despido en julio fue “sin causa, sin previo aviso y sin oportunidad de impugnarlo”.

Comey, hija del descontento exdirector del FBI, había estado involucrada en juicios de alto perfil, incluyendo los de Sean “Diddy” Combs, el exsenador Bob Menéndez (demócrata por Nueva Jersey), el traficante sexual de menores Jeffrey Epstein y su socia Ghislaine Maxwell.

La demanda argumenta que la administración republicana no ofreció “ninguna explicación legítima” para despedir a Comey después de casi una década de servicio en la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, sugiriendo que la decisión fue motivada debido a quien es su padre.

A pesar de su desempeño ejemplar, la Sra. Comey fue despedida abruptamente el 16 de julio de 2025, un día después de que la Fiscalía de los Estados Unidos le solicitara que asumiera la dirección de un importante caso de corrupción pública y tan solo tres meses después de recibir una calificación de ‘Sobresaliente’, afirma la demanda.

Los demandados no identificaron ninguna causa ni le brindaron a la Sra. Comey el debido proceso para su destitución. Simplemente recibió un correo electrónico con un archivo adjunto que indicaba que la despedían ‘de conformidad con el Artículo II de la Constitución de los Estados Unidos y las leyes de los Estados Unidos’.

La demanda también relata una conversación con el entonces fiscal federal interino Jay Clayton, quien visitó a Comey poco después de enterarse de su despido. Cuando le preguntó por qué la despedían, Clayton supuestamente respondió: “Solo puedo decir que vino de Washington. No puedo decirle nada más”. La demanda también afirma que, tras la destitución de Comey, la activista conservadora Laura Loomer lo atacó en redes sociales, instando a que ella y su esposo fueran despedidos del Departamento de Justicia de inmediato. Sin embargo, según la demanda, el esposo de Comey, Lucas Issacharoff, había renunciado voluntariamente al Departamento de Justicia en mayo.

Tras su destitución, Comey envió una carta a sus colegas advirtiendo: “Si una fiscal de carrera puede ser despedida sin motivo, el miedo podría filtrarse en las decisiones de quienes permanecen en el cargo. No permitan que eso suceda. El miedo es la herramienta de un tirano, utilizada para suprimir el pensamiento independiente”.

En la demanda se nombran como demandados al Departamento de Justicia, la Oficina Ejecutiva del presidente y la Fiscal General Pam Bondi, entre otros.

Comey solicita la reincorporación a su cargo y el pago de salarios atrasados.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!