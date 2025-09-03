Más de 200 arrestados durante el fin de semana del Día del Trabajo en Washington D.C. como parte del operativo federal de seguridad de Trump

WASHINGTON, D.C. – 25 DE JUNIO: La Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, testifica ante el Subcomité de Comercio, Justicia, Ciencia y Agencias Relacionadas del Comité de Asignaciones del Senado en el Edificio Dirksen de Oficinas del Senado en el Capitolio el 25 de junio de 2025 en Washington, D.C. El comité se reunió para escuchar testimonios y examinar las estimaciones presupuestarias propuestas para el año fiscal 2026 del Departamento de Justicia. (Foto de Chip Somodevilla/Getty Images)

OAN Staff Abril Elfi

Wednesday, September 3, 2025

La Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi, anunció que la ofensiva federal del presidente Donald Trump contra la delincuencia en Washington, D.C., resultó en más de 200 arrestos durante el fin de semana del Día del Trabajo.

Durante el fin de semana del Día del Trabajo, más de 200 arrestos resultaron en la incautación de aproximadamente 20 armas de fuego obtenidas ilegalmente, 70 de ellos tan solo el lunes por la noche.

En total, se han retirado de las calles 168 armas obtenidas ilegalmente y se han realizado 1669 arrestos desde la toma de posesión, declaró Bondi, y reiteró: “Nuestra misión es hacer que Washington D.C. vuelva a ser seguro”.

Por otra parte, según un gráfico publicado por Bondi, 92 personas también fueron arrestadas el martes por la noche y se incautaron 27 armas de fuego obtenidas ilegalmente en Washington, D.C. Informó que los arrestos involucraron al menos a dos sospechosos de homicidio y cinco individuos que agredieron a las fuerzas del orden.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

