Macron nombrará nuevo primer ministro “en cuestión de días” tras la destitución de Bayrou en una moción de confianza

Lunes, 8 de septiembre de 2025
El presidente francés, Emmanuel Macron, se dispone a nombrar a su cuarto primer ministro en los últimos 12 meses en cuestión de días, tras la destitución del actual primer ministro, François Bayrou, en una abrumadora votación en su contra.
El lunes, Bayrou perdió la moción de confianza por una abrumadora mayoría de 364 a 194. Una moción de confianza es un procedimiento parlamentario en el que los legisladores deciden si siguen apoyando al gobierno o a un líder específico. El propio Bayrou convocó la votación con la esperanza de conseguir apoyo para su plan presupuestario, a pesar de conocer el riesgo que conllevaba si la votación no le era favorable.
“El mayor riesgo era no asumirla, dejar que las cosas siguieran su curso, seguir haciendo política como siempre”, declaró. “Someterse a la deuda es como someterse a la fuerza militar. Dominados por las armas, o dominados por nuestros acreedores, por una deuda que nos hunde; en ambos casos, perdemos nuestra libertad”.
Según la convención constitucional francesa, un primer ministro que pierde una moción de confianza debe dimitir de su cargo.
Bayrou fue nombrado inicialmente en diciembre de 2024. Se espera que presente su dimisión a Macron el martes.
Como presidente de Francia, Macron tiene ahora la tarea de encontrar un sustituto para el primer ministro destituido.
El predecesor de Bayrou, Michel Barnier, fue destituido del cargo apenas tres meses después. Anteriormente, Gabriel Attal fue primer ministro desde enero de 2024 hasta septiembre de 2024. La persona más joven de la historia y la primera abiertamente homosexual en ocupar el cargo de primer ministro francés dimitió del cargo debido a las consecuencias políticas de las elecciones parlamentarias anticipadas de julio de 2024 convocadas por el presidente Macron.
El resultado de las elecciones del lunes y la constante rotación de primeros ministros ponen de manifiesto la inestabilidad política actual en Francia.
Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.
