Los francotiradores del Servicio Secreto de Estados Unidos que protegen a los líderes del país carecen de suficiente personal

Martes, 2 de septiembre de 2025

Un informe reciente de un organismo de control sugiere que los equipos de contra francotiradores del Servicio Secreto de los Estados Unidos tienen cuentan con una cobertura muy limitada, debido a una cantidad insuficiente de tiradores.

El informe, publicado por el Inspector General Joseph Cufari el martes, también muestra ciertas deficiencias y fallos estratégicos que la agencia enfrenta actualmente.

“El Equipo de Contrafrancotiradores (CS, por sus siglas en inglés) del Servicio Secreto de los Estados Unidos tiene un 73 % menos de personal del necesario para cumplir con los requisitos de la misión”, advirtió el informe. “La falta de personal adecuado para el CS podría limitar la capacidad del Servicio Secreto para proteger adecuadamente a los líderes más importantes de nuestra nación, con el riesgo de lesiones o asesinatos, y el consiguiente daño a nivel nacional a la sensación de seguridad del país”.

“Dada su crónica falta de personal, el CS dependía de horas extras y de personal de otros componentes del Departamento de Seguridad Nacional para cumplir con los requisitos de la misión”, añadió el informe.

El informe del organismo de control reveló que el Servicio Secreto de Estados Unidos registró casi un cuarto de millón de horas extra para mantener la dotación de personal de su equipo de contrafrancotiradores entre 2021 y 2024, durante el mandato del expresidente Joe Biden.

Durante las elecciones de 2024 y la investidura de Trump en enero, el Servicio Secreto también contrató personal de otras agencias, en ocasiones utilizando tiradores que no cumplían plenamente los criterios habituales para el equipo de protección.

“Algunos contrafrancotiradores no cumplieron con los requisitos obligatorios de recalificación de armas”, advirtió el informe. “Los contrafrancotiradores que no asistieron a las sesiones obligatorias de recalificación de armas (es decir, volver a evaluar su capacidad para disparar con precisión tanto de día como de noche), participaron, no obstante, en 47 de los 426 eventos (11 %) a los que asistieron sus protegidos en el año 2024”.

