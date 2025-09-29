Los demócratas investigarán a ciudadanos privados que trabajan en la administración Trump declara el representante de California, Eric Swalwell

WASHINGTON, D.C. – 17 DE SEPTIEMBRE: El representante estadounidense Eric Swalwell (demócrata por California) habla durante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes con el director del FBI, Kash Patel, en el edificio de oficinas Rayburn de la Cámara de Representantes el 17 de septiembre de 2025 en Washington, D.C. Patel responde a las preguntas de los legisladores por segundo día consecutivo tras una polémica audiencia ante el Comité Judicial del Senado, donde fue criticado por su gestión de las investigaciones sobre el asesinato del activista político Charlie Kirk y el caso relacionado con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. (Foto de Win McNamee/Getty Images)

OAN Staff Brooke Mallory

Lunes, 29 de septiembre de 2025

El representante demócrata de California, Eric Swalwell, declaró el lunes a la copresentadora del programa CNN News Central, Kate Bolduan, que los demócratas de la Cámara de Representantes planean investigar a ciudadanos particulares que trabajan con la administración Trump, tras la acusación formal contra el exdirector del FBI, James Comey.

Un gran jurado federal acusó formalmente a Comey el jueves de mentir al Congreso y obstrucción de la justicia en relación con un testimonio que prestó durante una audiencia del Comité Judicial del Senado en septiembre de 2020.

Mientras tanto, Swalwell ha expresado su confianza en que los demócratas recuperarán el control de la Cámara en las elecciones intermedias de 2026.

“Bueno, primero, dejamos claro que alcanzaremos la mayoría dentro de un año”, dijo Swalwell. “Tenemos toda la intención de hacerlo, por lo que implementaremos supervisión, rendición de cuentas, citaremos al Departamento de Justicia, pero también a los actores privados que han realizado estos tratos de drogas con la administración, campus universitarios, empresas de entretenimiento, bufetes de abogados, y por lo tanto, la rendición de cuentas está en camino”.

“Y entonces, primero, todo está saliendo a la luz, segundo, espero que esto disuada a la gente de hacer más de estos tratos, estos acuerdos puntuales con el presidente”, continuó. “Otro punto, sin embargo, sobre Comey, Kate, esto sucedió cuando Donald Trump era presidente. Así que si intentas decirme que esto no tiene motivaciones políticas, la afirmación de que se refieren a dónde supuestamente mintió, Donald Trump era presidente, entonces ¿por qué no lo acusaron entonces? El hecho de que lo acuse ahora solo lo hace parecer aún más políticamente motivado, por lo que estoy bastante seguro de que esto será desestimado o el Sr. Comey será absuelto por un jurado de sus pares”.

Las declaraciones de Swalwell llegan en un momento en que el presidente Donald Trump ha conseguido una serie de victorias legales de alto perfil.

CBS acordó resolver una demanda de 10 mil millones de dólares presentada por Trump por la edición de una entrevista de octubre de 2024 con la entonces vicepresidenta Kamala Harris, su oponente en las elecciones de 2024. ABC también le pagó a Trump 15 millones de dólares para resolver una demanda por difamación derivada de los comentarios hechos por el presentador del programa de televisión This Week with George Stephanopoulos, durante una polémica aparición el 10 de marzo de 2024 de la representante Nancy Mace (Republicana de Carolina del Sur).

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!