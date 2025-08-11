Los demócratas impiden una vez más que la Cámara de Representantes de Texas se reúna mientras el gobernador Abbott intensifica sus advertencias en medio de un enfrentamiento de dos semanas

(Fondo) El gobernador de Texas, Greg Abbott, habla durante una conferencia de prensa el 31 de enero de 2023 en Austin, Texas. (Brandon Bell/Getty Images) / (R-Arriba) CAROL STREAM, ILLINOIS – 3 DE AGOSTO: El presidente del bloque demócrata de la Cámara de Representantes de Texas, Gene Wu, sube a un autobús con otros legisladores estatales después de una conferencia de prensa en la sede del Partido Demócrata del condado de DuPage el 3 de agosto de 2025 en Carol Stream, Illinois. Wu y los demás legisladores abandonaron el estado hoy temprano, por lo que no se pudo alcanzar el quórum durante una sesión especial convocada para redistribuir los distritos del estado. (Foto de Scott Olson/Getty Images) / (R-Abajo) WASHINGTON, DC – 14 DE SEPTIEMBRE: El representante estatal de Texas, Trey Martinez Fischer (D), se dirige a una manifestación de “Terminemos el trabajo para la gente” cerca del Capitolio de los EE. UU. el 14 de septiembre de 2021 en Washington, DC. Políticos y activistas instaron al Senado de Estados Unidos a cumplir su compromiso de garantizar el derecho al voto y aprobar la Ley Para el Pueblo. (Foto de Chip Somodevilla/Getty Images)



OAN Staff Blake Wolf and Brooke Mallory

Lunes, 11 de agosto de 2025

Los republicanos de la Cámara de Representantes de Texas volvieron a quedarse cortos en el quórum el lunes, ya que los legisladores demócratas abandonaron el estado para intentar frustrar una iniciativa de redistribución de distritos liderada por los republicanos antes de las elecciones intermedias de 2026. Mientras tanto, el gobernador Greg Abbott reiteró sus severas advertencias a los ausentes, enfatizando que el arresto a su regreso podría prolongarse “literalmente durante años”.

El lunes, cuatro representantes no alcanzaron el quórum, lo que impidió que los representantes republicanos de Texas procedieran con las labores de ayuda por las inundaciones y redistribución de distritos, marcando la segunda semana de estancamiento.

Numerosos estados de Estados Unidos como California, Illinois, Florida y Maryland, entre otros, se han unido a la batalla por la redistribución de distritos en un intento por obtener escaños adicionales en la Cámara, ya que los republicanos mantienen una escasa mayoría en el Congreso.

La batalla nacional por la redistribución de distritos continúa, con el presidente Donald Trump respaldando el plan de las autoridades texanas de redefinir los límites del Congreso con el fin de asegurar cinco escaños republicanos adicionales en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

En respuesta, los demócratas texanos se ausentaron de la legislatura estatal para evitar el quórum, lo que resultó en que no se alcanzara el mínimo de representantes necesario para llevar a cabo los asuntos legislativos oficiales en la Cámara.

El gobernador Greg Abbott (republicano por Texas) ha calificado a los demócratas que huyeron de “cobardes”, y ha prometido que, si regresan, serán arrestados de inmediato. En declaraciones a la presentadora Shannon Bream en “Fox News Sunday”, Abbott afirmó que tiene la autoridad para convocar a la legislatura texana a sesión extraordinaria indefinidamente, prolongando así las consecuencias legales y procesales para los demócratas que abandonaron el estado.

“Esto podría durar literalmente años porque en Texas estoy autorizado a convocar una sesión especial cada 30 días, dura 30 días, y tan pronto como esta termine, convocaré otra, luego otra, luego otra”, declaró Abbott.

“Si regresan al estado de Texas, serán arrestados y llevados a la capital. Si quieren evadir ese arresto, tendrán que permanecer fuera del estado de Texas durante literalmente años. Podrían simplemente empezar a votar en California, o en Illinois, o donde sea que estén”, continuó el gobernador.

Abbott también habló sobre una demanda reciente que presentó ante la Corte Suprema de Texas, sosteniendo que los legisladores fugitivos han “abandonado su escaño, porque somos incapaces de hacer negocios para el pueblo de Texas”.

“Esto es lo más antitexano que hemos visto. En Texas, desde la época del Álamo hasta hoy, los tejanos resisten y luchan. Lo que hicieron estos cobardes —no resistieron ni lucharon—, huyeron y se fueron a estados demócratas de izquierda que podrían estar más en línea con su filosofía personal, eso no es bienvenido en el estado de Texas”, añadió.

Apoyando la iniciativa de Abbott, el presidente de la Cámara de Representantes, Dustin Burrows (republicano por Texas), declaró que ha solicitado al Departamento de Seguridad Pública de Texas que establezca una línea de denuncia para ayudar al público a localizar a los demócratas de la Cámara que huyeron.

“Seguiremos todas las pistas creíbles hasta que estos miembros regresen”, declaró Burrows. “A los miembros ausentes, pueden irse a otra ciudad, a otro estado, incluso a otra zona horaria, pero no pueden eludir su responsabilidad con el pueblo de Texas. Con el tiempo, estarán aquí”.

Un ausente, el presidente del bloque demócrata de la Cámara de Representantes de Texas, Gene Wu (demócrata por Texas), quien, según se informa, huyó a Chicago con sus colegas, ha ignorado notablemente las advertencias del gobernador republicano mientras instaba a los estadounidenses a “despertar”.

“No podemos luchar esta batalla eternamente. Lo que necesitamos es que los estadounidenses se pongan de pie. Estamos ganando tiempo para que los tejanos despierten, estamos ganando tiempo para que los estadounidenses se preparen. No solo para lidiar con Texas, sino también con esto en todos los demás estados. Porque si se permite que esto suceda, si se permite que quienes mienten, engañan y roban triunfen, será el fin de nuestro país. Será el fin de todo en lo que creemos”, declaró Wu.

“¡Hagan algo! ¡Levántense! Esta es nuestra última oportunidad para salvar el sueño americano. Personalmente, no estoy listo para dejar que el sueño americano muera sin una verdadera lucha”, agregó Wu.

Los legisladores demócratas de Texas, también enfrentan una multa de $500 dólares por cada día de ausencia, que no se puede pagar con fondos de campaña ni fondos oficiales.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!