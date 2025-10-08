Los cruces fronterizos ilegales en el sur caen al nivel anual más bajo en más de 50 años: “La frontera más segura en la historia de Estados Unidos”

Vista del muro fronterizo entre Estados Unidos y México en Nogales, Arizona, el 17 de septiembre de 2025. En 2022, aproximadamente 11 millones de personas vivían ilegalmente en Estados Unidos, según cifras del gobierno. Y esta cifra podría haber aumentado desde entonces hasta 14 millones, según el Instituto de Política Migratoria, con sede en Washington. Los trabajadores indocumentados pagaron 97 mil millones de dólares en impuestos solo en 2022, según Americans for Tax Fairness. Las cifras de 2024 del Departamento de Trabajo de EE. UU. indican que casi la mitad de la fuerza laboral nacida en el extranjero en Estados Unidos es latina. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP) (Foto de CHARLY TRIBALLEAU/AFP vía Getty Images)

Miércoles, 8 de octubre de 2025

La administración Trump cerró el año fiscal 2025 con la menor cantidad de detenciones de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos desde 1970. Como testimonio del éxito de la administración, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos también reportó el menor total mensual de encuentros fronterizos ilegales jamás registrado.

El DHS y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estaos Unidos anunciaron cifras preliminares de cumplimiento de la ley, que revelan 237,565 detenciones en el año fiscal 2025, la cifra más baja desde el año fiscal 1970, que registró 201,780.

Las cifras históricamente bajas son un 87% inferiores al promedio de los últimos cuatro años fiscales, que fue de 1.86 millones. Esto demuestra el éxito de la administración Trump en materia de seguridad fronteriza, “a pesar de la desventaja de más de tres meses de caos en la frontera abierta impuesta por Biden al inicio del año fiscal”.

“El año fiscal 2025 demuestra lo que sucede cuando aplicamos la ley sin concesiones”, declaró el comisionado de la CBP, Rodney Scott. “Durante demasiado tiempo, los agentes y oficiales estuvieron atados de pies y manos por políticas fallidas. Hoy están capacitados para hacer su trabajo, y el resultado es el menor número de detenciones en más de cinco décadas y la frontera más segura de la historia moderna”.

Septiembre también fue el quinto mes consecutivo sin liberaciones de inmigrantes ilegales en la frontera suroeste, en comparación con las 9144 liberaciones de septiembre de 2024.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza en la Frontera Sur registraron menos de 9000 detenciones mensuales durante los primeros ocho meses del regreso del presidente Donald Trump a la presidencia para su segundo mandato. En julio, alcanzaron un mínimo histórico de 4600 detenciones, según cifras internas del DHS.

“Después de que el caos de la era Biden desatara una invasión sin precedentes, este cambio radical demuestra que un liderazgo firme puede, de hecho, detener de golpe la avalancha de cruces ilegales, los cárteles letales y las amenazas a la seguridad”, declaró la Casa Blanca en un comunicado.

La Casa Blanca destacó datos reportados por CBS News que indican que, en el año fiscal 2022, la Patrulla Fronteriza realizó 2.2 millones de detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México, una cifra récord que casi multiplica por diez los niveles de 2025.

“El presidente Trump ha cumplido con creces su promesa de asegurar nuestra frontera sur”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson. “Como resultado, los estadounidenses están más seguros: inmigrantes ilegales sin antecedentes penales y drogas peligrosas ya no cruzan nuestra frontera sin control. Y para todos los demócratas que afirmaron que era imposible asegurar la frontera o que necesitaban una nueva política, resulta que lo único que necesitábamos era un nuevo presidente”.

“Tenemos la frontera MÁS SEGURA en la historia de Estados Unidos y nuestras cifras de fin de año lo demuestran”, declaró el DHS en redes sociales el martes.

