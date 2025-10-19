Leavitt responde a los insultos de Jeffries, llamándolo “el último de Estados Unidos, un perdedor de sangre fría” en medio del cierre gubernamental en curso

(Fondo) El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), habla con la prensa en el Capitolio de los Estados Unidos el 17 de octubre de 2025 en Washington, D. C. (Anna Rose Layden/Getty Images) / (I) WASHINGTON, D. C. – 15 DE JULIO: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla con los medios al salir de la Casa Blanca el 15 de julio de 2025 en Washington, D. C. Trump viaja a Pittsburgh, Pensilvania, para hablar en una cumbre sobre inteligencia artificial y energía. (Foto de Anna Moneymaker/Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Viernes, 17 de octubre de 2025

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reprendió duramente esta semana al líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, calificándolo de “un perdedor absoluto, de ‘America Last'”, en una contundente respuesta a su intento de menospreciarla con una retórica divisiva y denigrante.

El viernes por la mañana, Jeffries (demócrata por Nueva York) criticó duramente a Leavitt y a los republicanos, ya que la tensión persiste en medio del cierre gubernamental, sin un final claro a la vista, mientras ambas partes se mantienen atrincheradas en sus posiciones.

“Tienes a Karoline Leavitt, que está enferma. Está fuera de control. Y no estoy seguro de si simplemente es una demente, una ignorante, una mentirosa despiadada o todo lo anterior”, declaró Jeffries.

“Pero la idea de que un portavoz oficial de la Casa Blanca diga que el Partido Demócrata está compuesto por terroristas, criminales violentos e inmigrantes indocumentados no tiene sentido; esto es lo que el pueblo estadounidense está recibiendo de la administración Trump en medio de un cierre gubernamental”.

Los comentarios de Jeffries se referían a un comentario que Leavitt hizo durante una entrevista con Fox News el jueves, en la que afirmó que «el principal electorado del Partido Demócrata está compuesto por terroristas de Hamás, inmigrantes ilegales y criminales violentos».

En ese momento, Leavitt había respondido a un video de una entrevista con el candidato socialista demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, musulmán, quien siempre ha evitado condenar directamente al grupo terrorista islamista Hamás.

En respuesta a las pullas del líder de la minoría, Leavitt replicó, afirmando que Jeffries y su partido simplemente estaban “arremetiendo porque saben que lo que dije es cierto”.

Leavitt continuó argumentando que los demócratas muestran una simpatía preocupante por Hamás, a la vez que criticaba duramente su apoyo imprudente a las políticas de fronteras abiertas del expresidente Joe Biden, destacando además que estas socavaban la seguridad y la soberanía de Estados Unidos.

“Los funcionarios electos del Partido Demócrata se dedican a complacer a terroristas, inmigrantes ilegales y criminales violentos pro-Hamás. Los demócratas de la Cámara de Representantes votaron en contra de una resolución que condenaba a Hamás tras los horribles atentados terroristas del 7 de octubre, y los demócratas aplaudieron a los radicales pro-Hamás mientras estos secuestraban los campus universitarios estadounidenses y acosaban a estudiantes judíos”, declaró Leavitt.

“Los demócratas abrieron nuestras fronteras y permitieron la entrada a nuestro país a decenas de millones de inmigrantes ilegales en los últimos cuatro años, incluyendo violadores y asesinos, porque los consideran futuros votantes”, continuó. “Los demócratas miman a los criminales violentos y apoyan políticas blandas contra el delito, como la fianza sin efectivo, que permite que los delincuentes violentos vuelvan a las calles para perjudicar a los ciudadanos respetuosos de la ley”.

“Los demócratas no sirven a los intereses del pueblo estadounidense. Hakeem Jeffries es un perdedor absoluto que solo defiende a Estados Unidos. Ahora, abran el gobierno y dejen de ser simplones para intentar ganarse el apoyo de su base de izquierda radical”, añadió Leavitt.

El Senado de Estados Unidos no logró aprobar una resolución continua por décima vez el jueves, extendiendo el cierre del gobierno. La votación del jueves fracasó por 51 votos a favor y 45 en contra, quedando por debajo de los 60 votos necesarios para aprobar el proyecto de ley de gastos.

Los conservadores argumentan que los demócratas están obstruyendo el crucial proyecto de ley de financiación del gobierno, manteniéndolo a merced de sus demandas de atención médica, mientras que los republicanos han expresado su compromiso de abordar las preocupaciones sobre la atención médica después de asegurar la financiación nacional.

El Senado ha suspendido sus sesiones durante el fin de semana y planea reanudarlas el lunes.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

