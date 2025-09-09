Las revisiones del Buró de Estadísticas Laborales muestran que Donald Trump tenía razón

WASHINGTON, D.C. – 5 DE SEPTIEMBRE: La secretaria de Trabajo de EE. UU., Lori Chávez-DeRemer, se prepara para una entrevista televisiva frente al Ala Oeste de la Casa Blanca el 5 de septiembre de 2025 en Washington, D.C. El informe de empleo más reciente de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. muestra que se crearon 22,000 empleos en agosto, con un aumento del desempleo. (Foto de Andrew Harnik/Getty Images)

OAN Staff Chloe Hauxwell and Taylor Tinsley

Martes, 9 de septiembre de 2025

El Buró de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) revisó a la baja sus cifras de empleo de abril de 2024 a marzo de 2025 en 911.000 puestos de trabajo, la mayor revisión registrada. La Casa Blanca declaró que la revisión de la BLS demuestra que el presidente Donald Trump tenía razón.

El gobierno afirmó que esta revisión a la baja deja claro que la economía que heredó Trump era incluso más débil de lo que se creía inicialmente.

El martes, la secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, reiteró la importancia de que estos datos se mantengan precisos, imparciales y nunca se alteren con fines políticos.

Afirmó que la administración está comprometida a encontrar soluciones. Esto incluye modernizarse para mejorar la transparencia y proporcionar datos más precisos y oportunos a las empresas y los trabajadores estadounidenses.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también abordó el informe, afirmando que esta revisión demuestra que Trump tenía razón al afirmar que la economía de Biden era un desastre y que la Oficina de Estadísticas Laborales no funciona.

Leavitt también destacó los sólidos indicadores económicos bajo la presidencia de Trump, incluyendo la inflación controlada, resultados del Producto Interno Bruto (PIB) mejores de lo esperado y un aumento en la producción industrial.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune (republicano por Dakota del Sur), afirmó que los estadounidenses verán crecimiento para cuando se acerquen las elecciones intermedias gracias a la Gran y Hermosa Ley.

“Empezarán a ver un aumento en la inversión de capital, la creación de nuevos empleos y empleos mejor remunerados, y creo que veremos crecimiento en la economía”, declaró Thune. “Así que, sí, creo que estas cosas… Este es un momento crucial, pero lo analizamos en el contexto de lo que aprobamos en julio y el efecto que tendrá no solo este próximo año, sino también en los años venideros, debido a la certeza que generamos al hacer permanentes la mayoría de esas políticas fiscales”.

La Casa Blanca afirmó que Trump está revitalizando la economía y está muy centrado en implementar políticas que promuevan el crecimiento.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!