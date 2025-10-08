La votación del Senado para poner fin al cierre del gobierno fracasa por sexta vez mientras el cierre entra en su segunda semana

WASHINGTON, D.C. – 3 DE OCTUBRE: El líder de la minoría del Senado estadounidense, Charles Schumer (demócrata por Nueva York), llega a una conferencia de prensa en el Capitolio de Estados Unidos el 3 de octubre de 2025 en Washington, D.C. El gobierno federal cerró sus puertas la madrugada del miércoles tras el fracaso de un acuerdo de financiación entre el Congreso y la Casa Blanca. (Foto de Kevin Dietsch/Getty Images)

Miércoles, 8 de octubre de 2025

El Senado de Estados Unidos fracasó por sexta vez en su intento de aprobar un proyecto de ley provisional para poner fin al cierre del gobierno el miércoles, que ya ha entrado en su segunda semana.

La aprobación de la Resolución Continua (RC, por sus siglas en inglés), previamente aprobada en la Cámara de Representantes, fracasó por 54 votos a favor y 45 en contra, a solo seis votos del umbral requerido de 60.

La última votación pone de relieve que los demócratas del Senado siguen insistiendo en negociaciones prolongadas, mientras que los republicanos argumentan que el Senado debería aprobar primero una RC directa y “limpia” y solo negociar una vez que el gobierno reabra.

Tras el cierre del gobierno el miércoles 1 de octubre, la Casa Blanca emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba que “los demócratas cierran el gobierno por la atención médica gratuita para inmigrantes indocumentados”. En el comunicado, la Casa Blanca compartió un documento que presenta la propuesta de los demócratas, que “resultaría en un gasto de casi 200,000 millones de dólares en atención médica para inmigrantes indocumentados y otros no ciudadanos durante la próxima década, suficiente para financiar todo el Programa de Seguro Médico Infantil”.

Senadores demócratas como Catherine Cortez Masto (demócrata por Nevada), Angus King (demócrata por Maine) y John Fetterman (demócrata por Pensilvania) votaron junto a los republicanos para impulsar el proyecto de ley, mientras que el senador Rand Paul (republicano por Kentucky) votó en contra. El senador Ted Cruz (republicano por Texas) no votó el miércoles.

King anunció que votará continuamente a favor de la propuesta republicana de reforma presupuestaria, explicando que “el poder que el presidente, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought y Stephen Miller ejercen durante el cierre del gobierno es una amenaza real para nuestro país, por lo que seguiré intentando poner fin al cierre”.

“Me gustaría mucho que se resolviera este asunto de la Ley de Atención Médica Accesible”, continuó King, refiriéndose a la presión de los demócratas para extender los subsidios que están a punto de expirar. Creo que es importante, creo que puede serlo, creo que debería serlo. Los republicanos deberían intervenir y ayudarnos a lograrlo. Pero al final, tenemos que terminar con este cierre porque creo que lo peor está por venir.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune (republicano por Dakota del Sur), respondió a la votación fallida del miércoles.

“Sé que esta historia está envejeciendo. Están intentando encontrar nuevos ángulos, pero es lo mismo: la conversación se dará cuando abramos el gobierno”.

“Nada ha cambiado”, añadió Thune.

Además, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), emitió un comunicado en el que culpó al presidente Donald Trump y al Partido Republicano por negarse a negociar cambios en la atención médica.

“El gobierno está cerrado por una sola razón: Donald Trump y los republicanos prefieren dejar sin seguro médico a 15 millones de personas y aumentar las primas en miles y miles de dólares al año a decenas de millones de estadounidenses, antes que sentarse a trabajar con los demócratas para mejorar la atención médica”, declaró Schumer.

