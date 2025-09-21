La visa de un millón de dólares de Trump para agilizar la residencia en Estados Unidos

El presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 19 de septiembre de 2025 en Washington, D. C. Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que establecen la “Tarjeta Dorada Trump” e introducen una tarifa de 100.000 dólares para las visas H-1B. La “Tarjeta Dorada Trump” es un programa de visas que permite a los extranjeros obtener la residencia permanente y una vía para obtener la ciudadanía estadounidense con una inversión de un millón de dólares en Estados Unidos. (Foto de Andrew Harnik/Getty Images)

OAN Staff Katherine Mosack

Sábado, 20 de septiembre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva (OE) para establecer la “Tarjeta Dorada Trump”, una nueva vía de visado que permitirá a particulares y empresas obtener la residencia acelerada en Estados Unidos.

La tarjeta, promulgada el viernes, ya está disponible para su compra por un millón de dólares para particulares y dos millones de dólares para empresas en nombre de particulares. El precio tiene como objetivo “proporcionar pruebas suficientes de que la persona beneficiará sustancialmente a Estados Unidos”, según el sitio web oficial.

La “Tarjeta Dorada Trump”, presenta un retrato del presidente, la Estatua de la Libertad, un águila calva, el sello presidencial y la bandera estadounidense.

“Durante demasiado tiempo, millones de inmigrantes ilegales han llegado a nuestro país, y nuestro sistema de inmigración estaba descompuesto”, escribió Trump en una publicación enl Truth Social el viernes. “Ya es hora de que el pueblo estadounidense y los contribuyentes estadounidenses se beneficien de nuestro sistema de inmigración legal”.

“Prevemos que la Tarjeta Dorada de Trump generará más de 100 mil millones de dólares muy rápidamente”, continuó. “Este dinero se utilizará para reducir impuestos, proyectos que promuevan el crecimiento y saldar nuestra deuda”.

La Orden Ejecutiva explicó que el propósito de la nueva tarjeta forma parte de los esfuerzos de la administración Trump por “revertir las desastrosas políticas migratorias de la administración anterior”, cuyas políticas “produjeron una avalancha de inmigrantes, sin considerar seriamente cómo esos inmigrantes afectarían los intereses de Estados Unidos”.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien acompañó a Trump en la Oficina Oval para la firma, declaró a la prensa en una conferencia telefónica que la tarjeta dorada reemplazará los actuales programas de visas EB-1 y EB-2, otorgando la residencia permanente a personas de “valor excepcional” para Estados Unidos. También indicó que la administración espera tener 80,000 tarjetas doradas disponibles inicialmente.

“Solo aceptaremos a personas extraordinarias de los puestos más altos, en lugar de personas que intenten quitarles los empleos a los estadounidenses”, declaró Lutnick.

Este anuncio se produce después de meses de que la administración insinuara la tarjeta dorada, tras haber lanzado una lista de espera en junio.

La administración Trump también ha insinuado otro programa de visas para el cual existe una lista de espera: la “Tarjeta Trump Platinum”. Esta tarjeta estaría disponible por 5 millones de dólares y otorgaría a las personas hasta 270 días de estadía en Estados Unidos sin incurrir en impuestos estadounidenses sobre ingresos no estadounidenses.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!