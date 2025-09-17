La Reserva Federal recorta las tasas de interés y sugiere más reducciones en el futuro

Federal Reserve Chair Jerome Powell attends a press conference following the issuance of the Federal Open Market Committee’s statement on interest rate policy, in Washington, D.C., U.S., September 17, 2025. REUTERS/Elizabeth Frantz

Miércoles, 17 de septiembre de 2025

La Reserva Federal anunció el martes una reducción de un cuarto de punto porcentual en su tasa de interés clave, reduciéndola a un rango de entre el 4.00 % y el 4.25 %. Esto marca el primer recorte de tasas desde diciembre del año pasado.

Además del recorte, la Fed anunció planes para dos reducciones adicionales de tasas a finales de este año, lo que podría reducir la tasa a un rango de entre el 3.50 % y el 3.75 %.

El banco central indicó que esta postura más expansiva busca impulsar el crecimiento económico.

Tras el anuncio, el S&P 500 subió inicialmente un 0,5%, pero retrocedió para cerrar con una baja del 0,2% mientras el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparecía ante la prensa.

Las principales acciones tecnológicas también experimentaron caídas: Nvidia (NVDA) bajó un 1.3%, Uber (UBER) un 0.9% y Tesla (TSLA) un 2.1%.

“Los mercados habían descontado en gran medida un recorte de tipos, pero los inversores estarán atentos a las previsiones sobre futuras medidas de flexibilización”, declaró Jane Doe, economista jefe de XYZ Bank.

A nivel mundial, los mercados europeos y asiáticos reaccionaron con cautela, reflejando la preocupación por la desaceleración del crecimiento en Estados Unidos y sus posibles repercusiones en el extranjero.

Mientras tanto, la medida coincide con las expectativas de Wall Street de una continua flexibilización monetaria, y los inversores seguirán de cerca los próximos datos económicos, en particular los informes de inflación y empleo, para evaluar la trayectoria de los futuros recortes de tipos.

Históricamente, el rango objetivo actual de la Fed se mantiene muy por debajo de los niveles máximos observados en los últimos años.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

