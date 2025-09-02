La representante Maxine Waters insta a usar la Enmienda número 25 para descubrir qué anda mal con Trump

La representante Maxine Waters (demócrata por California) asiste a una conferencia de prensa con miembros demócratas del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y del Caucus de Inversión Sostenible en el Capitolio de EE. UU. el 12 de julio de 2023 en Washington, D. C. Los legisladores debatieron sobre la inversión corporativa en políticas ambientales y sociales. (Foto de Drew Angerer/Getty Images)

OAN Staff Abril Elfi

Lunes, 1 de septiembre de 2025

La representante Maxine Waters ha pedido que se invoque la 25ª Enmienda contra el presidente Donald Trump para determinar qué le pasa.

El viernes, Waters (demócrata por California) declaró durante una aparición en el programa “The Weeknight” de MSNBC que se debería invocar la 25.ª Enmienda contra el presidente Trump, argumentando que no es apto para el cargo tras la destitución de Lisa Cook de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.

“Es hora de invocar la 25.ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América para determinar su incapacidad, para determinar que algo anda mal con este presidente. Y sugiero que actuemos con mucha determinación para hablar sobre el peligro que corre este país y nuestra democracia, y no andar con rodeos, porque es sin duda una de las cosas más destructivas que este presidente podría hacer”, declaró Waters.

Trump despidió a Cook el lunes, acusándola de tergiversar información hipotecaria. Cook ha demandado al presidente, argumentando que su destitución no cumplía con los requisitos legales para un despido justificado y solicitando una orden de alejamiento para permanecer en su cargo.

“Esto tiene el potencial de desestabilizar toda la economía. Podría tener importantes implicaciones para Wall Street, las tasas de interés y la capacidad del presidente para tomar decisiones financieras que lo beneficien personalmente”, añadió Waters.

“Por lo tanto, Estados Unidos —y el mundo— deberían estar muy atentos. En mi opinión, debemos actuar con rapidez. No se trata de esperar a que intervengan los tribunales”, declaró.

La presentadora de la cadena MSNBC, Symone Sanders-Townsend, le preguntó a la representante Debbie Wasserman Schultz (demócrata por Florida) su opinión sobre las declaraciones de Waters.

“Me parece impactante escuchar a la congresista Waters pedir la Enmienda 25. Pero los presidentes han sido sometidos a juicio político por mucho menos”, dijo Sanders-Townsend.

Wasserman Schultz sugirió que el verdadero objetivo de Trump era el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

“Donald Trump preferiría despedir a Jerome Powell. Pero sabe que eso es ir demasiado lejos”, dijo.

“Así que, en cambio, está intentando interferir con la Reserva Federal destituyendo a Lisa Cook por acusaciones que, como se señaló hoy en el tribunal, ni siquiera están siendo investigadas. ¿Y el supuesto fraude del que se la acusa? Ni siquiera obtuvo tasas preferenciales en sus hipotecas, lo que deja claro que no infringió la ley. Es ridículo”, concluyó.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

