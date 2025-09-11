La representante Anna Paulina Luna insta al presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson a colocar una estatua de Charlie Kirk en el Capitolio de Estados Unidos

(Fondo) La representante estadounidense Anna Paulina Luna, republicana por Florida, pasa junto a miembros de la prensa tras salir de una reunión a puerta cerrada con víctimas de Jeffrey Epstein en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., el 2 de septiembre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP vía Getty Images) / (D) WEST PALM BEACH, FLORIDA—26 DE JULIO: Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, habla antes de la llegada del expresidente Donald Trump durante una conferencia de la Cumbre de Creyentes de Turning Point USA en el Centro de Convenciones de Palm Beach el 26 de julio de 2024 en West Palm Beach, Florida. Trump se había reunido más temprano ese mismo día con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Mar-a-Lago. (Foto de Joe Raedle/Getty Images).

OAN Staff Blake Wolf and Brooke Mallory

Jueves, 11 de septiembre de 2025

La representante republicana Anna Paulina Luna instó al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, a conmemorar al comentarista conservador Charlie Kirk, asesinado el miércoles durante un discurso, con una estatua en el Capitolio de los Estados Unidos.

Luna (republicana por Florida) compartió una carta al presidente Johnson (republicano por Luisiana) instándolo a facilitar la construcción de una estatua de Kirk, afirmando que sería un “testimonio permanente de su obra, su valentía y su sacrificio”.

“Le debo toda mi carrera política a Charlie Kirk. Literalmente, no estaría en el cargo hoy si no fuera por él. Incluso cuando mi propio partido trabajaba en mi contra, Charlie me apoyó e hizo campaña para ayudarme a ganar las elecciones”, escribió Luna.

La carta de Luna fue firmada por numerosos congresistas, entre ellos el representante Andy Ogles (republicano por Tennessee), la representante Lauren Boebert (republicana por Colorado) y el representante Andy Biggs (republicano por Arizona), entre otros.

En la carta, Luna destacó la muerte de Kirk como “una herida para nuestra nación” y un “duro recordatorio de la creciente violencia política, alimentada por la retórica divisiva y de odio de la izquierda”.

“Su muerte ha dejado a una familia conmocionada para siempre. Su esposa, Erika, y sus dos hijos pequeños se despiertan cada día sin esposo ni padre debido a un acto de violencia política. Nuestro dolor es profundo y nuestra responsabilidad de responder es grande”, escribió.

“Charlie dedicó su vida a involucrar a la próxima generación en la vida cívica de nuestro país. Como fundador de Turning Point USA, construyó uno de los movimientos de base más grandes del país, empoderando a los estudiantes para que expresaran sus diferencias de forma civilizada en sus campus universitarios. Proporcionó una plataforma para el diálogo, el debate y la defensa sin complejos de nuestra Constitución. Su trabajo inspiró a innumerables jóvenes a buscar la verdad y a participar en la vida pública con convicción, no con miedo”, continuo la representante.

Luna también expresó su admiración por la devoción de Kirk a su fe cristiana, que “guió cada palabra que pronunció y cada causa que abrazó. Recordó a esta nación que nuestros valores —fe, familia y libertad— no son negociables. Amó a Jesucristo con todo su corazón, y fue ese amor lo que le dio el coraje para mantenerse firme frente a la hostilidad”.

“Si bien la responsabilidad de la violencia recae en el perpetrador, debemos enfrentar la intolerancia cultural más amplia que permitió tal tragedia. La retórica de odio de la izquierda ha creado un ambiente tóxico donde un bando considera aceptable avivar el miedo y la violencia para silenciar la disidencia civil. Debemos ser claros: ellos son el odio que dicen combatir. Sus palabras causaron esto. Su odio causó esto. “

La carta concluía instando a Johnson a “ordenar que se coloque una estatua de Charlie Kirk en el Capitolio de los Estados Unidos. Esto no es un gesto simbólico, sino un testimonio permanente de la obra de su vida, su valentía y su sacrificio. Servirá como recordatorio de que el desacuerdo político nunca debe responderse con violencia y que la lucha por la verdad debe continuar “.

Kirk recibió un disparo en el cuello mientras conversaba con estudiantes universitarios en un evento de Turning Point USA en la Universidad del Valle de Utah (UVU, por sus siglas en inglés) en Orem, Utah, el miércoles. El cofundador de Turning Point USA fue trasladado de urgencia al hospital poco después, donde finalmente falleció a causa de sus heridas.

El FBI sigue buscando al sospechoso, quien permanece prófugo a pesar de que los investigadores recuperaron el arma de fuego que desechó tras el tiroteo.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

