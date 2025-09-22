La policía encuentra a 7 niños tras escapar de un hospital psiquiátrico en Carolina del Norte

(Photo via: X video screenshot – Holly Hill Hospital – North Carolina)

OAN Staff Brooke Mallory

Lunes, 22 de septiembre de 2025

La policía de Raleigh, Carolina del Norte, inició una extensa búsqueda el domingo por la noche tras la fuga de siete menores de un hospital psiquiátrico.

La fuga ocurrió durante un altercado reportado poco después de las 8:05 p. m. en el Hospital Holly Hill, Campus Sur, en el este de Raleigh, según anunció el Departamento de Policía de Raleigh en un comunicado de prensa.

“Al llegar, los agentes se enteraron de que siete menores escaparon del centro a pie”, indicó el comunicado.

Holly Hill atiende a pacientes con trastornos psiquiátricos y adictivos, tanto en régimen de hospitalización como ambulatorio.

Se desplegaron unidades caninas y drones en la búsqueda, que se prolongó durante casi tres horas. Para las 22:50, hora local, los siete menores fueron localizados y puestos bajo custodia, según informó la policía.

“Estos menores no fueron considerados armados ni peligrosos, y no hubo ninguna amenaza para la comunidad circundante durante este incidente”, según el departamento.

Este incidente es la tercera fuga del Hospital Holly Hill desde 2024.

En marzo del año pasado, cinco adolescentes escaparon en un período de tres días, y en junio del año pasado, una joven de 16 años también logró huir del centro. Tras la fuga de marzo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte realizó una inspección y citó al hospital por múltiples infracciones de las normas de atención, en particular en lo que respecta a las políticas diseñadas para prevenir fugas de pacientes.

A pesar de estos incidentes, el Hospital Holly Hill ha seguido ampliando sus servicios. En agosto de este año, el hospital inauguró una nueva unidad en su Campus Sur para atender a adultos con necesidades de salud mental menos graves, como aquellos que requieren desintoxicación por consumo de sustancias.

Además, el hospital anunció el lanzamiento de un “Programa de Apoyo Patriota” para atender a veteranos y militares en servicio activo, que incluye una nueva unidad de hospitalización de 32 camas.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

