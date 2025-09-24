La policía de Dallas revela el mensaje “anti-ICE” en una bala sin usar en ataque a oficina de migración en Dallas

(De izq. a der.) El senador estadounidense Ted Cruz, el republicano por Texas, el alcalde de Dallas, Eric Johnson, y el jefe de policía de Dallas, Daniel Comeaux, hablan durante una conferencia de prensa tras un tiroteo en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025. Una persona murió y dos resultaron heridas en un tiroteo ocurrido el miércoles en un centro de detención del ICE en la ciudad estadounidense de Dallas, informaron las autoridades. (Foto de Aric Becker / AFP) (Foto de ARIC BECKER/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Katherine Mosack

Miércoles, 24 de septiembre de 2025

Las autoridades estatales y federales de Estados Unidos en Dallas, Texas, informaron sobre la investigación en curso del tiroteo ocurrido el miércoles en las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Dallas.

El alcalde de Dallas, Eric Johnson, inauguró la conferencia el miércoles por la mañana pidiendo a todos que se unieran a él para orar por las familias de las personas que perdieron la vida.

A las 10:33 p.m. hora del pacifico, entre los fallecidos en el tiroteo se encontraban el pistolero, que se disparó a sí mismo, y una de las tres víctimas. La tercera víctima permanece hospitalizada y en estado crítico.

“Es un momento aterrador”, dijo Johnson, al tiempo que elogiaba a las fuerzas del orden que acudieron al lugar. “Seamos pacientes y mantengamos la calma”.

“Puedo confirmar en este momento que el FBI está investigando este incidente como un acto de violencia selectiva”, declaró el agente especial a cargo Joseph Rothrock, del FBI Dallas. “Desafortunadamente, este es solo el ejemplo más reciente que hemos visto de violencia selectiva, incluyendo aquí en el norte de Texas, donde el 4 de julio presenciamos un ataque coordinado contra un centro de detención de inmigrantes en Alvarado, Texas”.

El incidente de julio al que se refiere el agente del FBI involucró a 10 sospechosos acusados ​​de intento de asesinato tras un tiroteo en el Centro de Detención de Prairieland. Un oficial recibió un disparo en el accidente, pero se recuperó posteriormente.

“También puedo compartir con ustedes que las primeras pruebas que hemos visto de las balas que encontramos cerca del presunto tirador contienen mensajes anti-ICE”, dijo Rothrock.

El director del FBI, Kash Patel, publicó una foto de casquillos de bala sin usar encontrados en el lugar de los hechos, que tenían grabada la frase “ANTI-ICE”.

“Si bien no estamos revelando la identidad de ninguna víctima en este momento, lo que puedo confirmarles es que ningún miembro de las fuerzas del orden resultó herido durante este ataque”, concluyó Rothrock, pidiendo al público que reportara al FBI cualquier información pertinente al incidente.

El director interino de la Oficina de ICE de Dallas, Joshua Johnson, se quejó de que esta conferencia de prensa era la segunda vez que tenía que abordar un tiroteo en una de sus instalaciones. Señaló que la conclusión clave es que “la retórica tiene que parar”.

“Hay personas que ven lo que se publica en línea y están cometiendo actos de violencia contra los empleados de ICE”, dijo Johnson, enfatizando que la violencia tiene que parar y que “hay personas que pierden la vida”.

El senador Ted Cruz (republicano por Texas) fue el último orador de la conferencia.

“Esto tiene que parar. La violencia está mal. La violencia con motivaciones políticas está mal. Hace dos semanas, presenciamos un asesinato político en Utah que destrozó a gran parte de este país”, dijo Cruz, refiriéndose al asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

El congresista republicano continuó: “Este es el tercer tiroteo en Texas dirigido contra ICE o CBP (Aduanas y Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.). Esto debe parar. A todos los políticos que usan retórica para demonizar a ICE y a CBP: paren. A todos los políticos que exigen que se divulgue información confidencial a los agentes de ICE y que instan a la gente a perseguir a sus familias: paren. Esto tiene consecuencias muy reales”.

“Deberíamos unirnos. Si queremos debatir sobre políticas migratorias, podemos hacerlo en los pasillos del Congreso sin demonizarnos unos a otros, y especialmente sin demonizar a los hombres y mujeres que cada día se ponen una placa y arriesgan sus vidas para mantenernos a salvo”, declaró Cruz. “No deberíamos usar un lenguaje que inspire a los locos a cometer crímenes atroces”. Cruz concluyó pidiendo “decencia entre los partidos políticos”.

Rothrock pidió entonces a la prensa que respetara la investigación en curso, explicando que los seres queridos de las víctimas deben ser notificados antes de identificarlas públicamente. También prometió que se publicaría más información más adelante.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!