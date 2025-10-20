La interrupción del servicio web de Amazon provoca cortes generalizados en los servicios en línea en todo el mundo

LAS VEGAS, NEVADA – 28 DE NOVIEMBRE: Asistentes recorren una sala de exposiciones en AWS re:Invent 2023, una conferencia organizada por Amazon Web Services, en The Venetian Las Vegas el 28 de noviembre de 2023 en Las Vegas, Nevada. (Foto de Noah Berger/Getty Images para Amazon Web Services)

OAN Staff Blake Wolf

Lunes, 20 de octubre de 2025

El servicio de computación en la nube de Amazon sufrió una interrupción importante el lunes, lo que provocó la interrupción de varios servicios en línea importantes, incluyendo aerolíneas, sitios web gubernamentales, plataformas de streaming, editoriales y videojuegos.

El servicio de alojamiento en la nube proporciona infraestructura informática esencial para grandes organizaciones y empresas, lo que provocó que se desconectaran después de las 3:00 a. m. aproximadamente debido a un problema con su base de datos principal.

La interrupción afectó a aerolíneas como United Airlines y Delta, lo que provocó retrasos.

El servicio web también interrumpió el acceso a quienes intentaban iniciar sesión en sus cuentas de Medicare, así como a los usuarios de T-Mobile, Starbucks, McDonald’s y otros servicios.

“La causa raíz es un subsistema interno subyacente responsable de monitorear el estado de nuestros balanceadores de carga de red”, declaró la compañía.

Horas después de que la interrupción afectara a los usuarios, el problema subyacente se había “mitigado por completo y la mayoría de las operaciones del servicio AWS ahora funcionan con normalidad”, anunció Amazon Web Services (AWS, por sus siglas en inglés) en una actualización.

“Algunas solicitudes podrían verse limitadas mientras trabajamos para lograr una resolución completa”.

El fallo de funcionamiento de AWS representó la primera interrupción importante de internet desde el fallo de CrowdStrike del año pasado, que afectó a todo tipo de instalaciones, desde aeropuertos hasta hospitales y bancos.

En declaraciones a la agencia de noticias Associated Press, el experto en ciberseguridad Mike Chapple afirmó que los usuarios pueden esperar un “proceso de recuperación lento y accidentado”.

“Es similar a lo que sucede después de un apagón a gran escala: mientras se restablece el suministro eléctrico en una ciudad, los vecindarios pueden experimentar fallos intermitentes mientras los equipos terminan las reparaciones”, añadió.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

