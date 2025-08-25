La Guardia Nacional ahora porta armas en Washington, D.C.

WASHINGTON, D.C. – 24 DE AGOSTO: Miembros de la Guardia Nacional patrullan la calle 14, en colaboración con la Policía Metropolitana de Washington D.C., el 24 de agosto de 2025 en Washington, D.C. Se ha observado una mayor presencia policial en la capital del país desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de agentes federales y de la Guardia Nacional. (Foto de Tasos Katopodis/Getty Images)

OAN Staff Katherine Mosack

Lunes, 25 de agosto de 2025

Algunos miembros de la Guardia Nacional desplegados en Washington, D.C., han sido vistos portando armas de fuego enfundadas durante sus patrullajes.

Según un portavoz de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Guardia Nacional, los miembros de la Guardia, enviados al Capitolio por el presidente Donald Trump a principios de este mes para combatir la delincuencia rampante en D.C., comenzaron a portar armas el domingo por la noche. Esto ocurre poco después de que la Guardia Nacional recibiera la autorización del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien firmó la orden el viernes.

Como parte de la iniciativa de Trump para combatir la delincuencia, más de 1900 efectivos de la Guardia Nacional en Luisiana, Misisipi, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia Occidental se unieron al personal de D.C. la semana pasada, sumando un total de más de 2,200 efectivos, según el mayor Michael A. Maxwell.

Maxwell enfatizó en un comunicado que los miembros del servicio actuarían bajo las normas establecidas para el uso de la fuerza, empleándola “solo como último recurso y únicamente en respuesta a una amenaza inminente de muerte o lesiones corporales graves”.

El General de Brigada Leland D. Blanchard II, Comandante General Interino de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia, declaró que la decisión se tomó por orden del secretario de Defensa y en coordinación con las fuerzas del orden locales y federales, enfatizando que las armas están diseñadas para la protección personal.

“Esta decisión no se tomó a la ligera”, declaró Blanchard. “Estamos en coordinación con nuestros aliados en las fuerzas del orden y se han implementado todos los procesos de revisión pertinentes”.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

