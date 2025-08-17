La gobernadora de Nueva York otorga indultos a 13 ex convictos migrantes, incluido un hombre condenado por homicidio

NEW YORK, NEW YORK - JULY 31: NY Gov. Kathy Hochul attends a press conference on gun violence prevention and public safety on July 31, 2023 in New York City. Mayor Adams was joined by NY Gov. Kathy Hochul, NY Attorney General Letitia James, and members of local and state government and violence interruption groups to unveil NYC's Gun Violence Prevention Task Force blueprint for community safety. The task force's $485 million blueprint will bring people together from across 20 agencies that specialize in public safety, health care, workforce development, and education to help stop gun violence in the communities most impacted by it. (Photo by Michael M. Santiago/Getty Images)
NUEVA YORK, NUEVA YORK – 31 DE JULIO: La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, asiste a una conferencia de prensa sobre prevención de la violencia armada y seguridad pública el 31 de julio de 2023 en la ciudad de Nueva York. La alcaldesa Adams estuvo acompañada por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y miembros del gobierno local y estatal, así como de grupos de lucha contra la violencia, para presentar el plan del Grupo de Trabajo para la Prevención de la Violencia Armada de la Ciudad de Nueva York para la seguridad comunitaria. El plan, de 485 millones de dólares, reunirá a personas de 20 agencias especializadas en seguridad pública, atención médica, desarrollo laboral y educación para ayudar a frenar la violencia armada en las comunidades más afectadas. (Foto de Michael M. Santiago/Getty Images)

OAN Staff Abril Elfi 

Sábado, 16 de agosto de 2025

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, indultó a un grupo de migrantes con antecedentes penales, incluyendo a un hombre condenado por homicidio involuntario.

Hochul (demócrata por Nueva York) otorgó indultos a 13 migrantes, entre ellos Somchith Vatthanavong, un laosiano de 52 años que entró ilegalmente a Estados Unidos y fue condenado por homicidio involuntario en 1990, según informó inicialmente el New York Times.

Vatthanavong, quien llegó a Estados Unidos después de la guerra de Vietnam, declaró al medio que disparó el tiro mortal durante una pelea frente a un billar, alegando que actuó en defensa propia.

“Ya pagaron su deuda, y que me aspen si permito que los deporten a un país donde no conocen a nadie”, declaró Hochul al Times en defensa de su decisión.

“Y a quienes los demonizan para ganarse la vida políticamente, les pregunto: ¿Dónde está su compasión?”.

En Nueva York, un indulto no anula una condena, pero sí protege a los beneficiarios de consecuencias como la deportación.

Según Hochul, entre los indultados se encuentran varios residentes permanentes legales de Ecuador, República Dominicana y Sudáfrica. Aún no está claro cuántos, además de Vatthanavong, entraron a Estados Unidos sin autorización.

La gobernadora reveló los indultos solo después de que el Times publicara lo informara el viernes.

“Tras una cuidadosa deliberación, otorgo clemencia a trece personas que han demostrado arrepentimiento por sus acciones y ejemplifican su compromiso con el mejoramiento de sus comunidades”, declaró Hochul en un comunicado publicado en el sitio web estatal.

Aunque un juez federal de inmigración ordenó en su momento la deportación de Vatthanavong, la expulsión nunca se llevó a cabo porque Laos se ha negado a aceptar deportados de Estados Unidos durante años.

La oficina de Hochul no aclaró si se planean más indultos de este tipo. Las autoridades señalaron que, en lo que va de año, ha recibido 84 solicitudes de indulto y 186 solicitudes de conmutaciones de pena.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

What do YOU think? Click here to jump to the comments!

Sponsored Content Below

 

Share this post!