La gobernadora de Nueva York otorga indultos a 13 ex convictos migrantes, incluido un hombre condenado por homicidio

Sábado, 16 de agosto de 2025
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, indultó a un grupo de migrantes con antecedentes penales, incluyendo a un hombre condenado por homicidio involuntario.
Hochul (demócrata por Nueva York) otorgó indultos a 13 migrantes, entre ellos Somchith Vatthanavong, un laosiano de 52 años que entró ilegalmente a Estados Unidos y fue condenado por homicidio involuntario en 1990, según informó inicialmente el New York Times.
Vatthanavong, quien llegó a Estados Unidos después de la guerra de Vietnam, declaró al medio que disparó el tiro mortal durante una pelea frente a un billar, alegando que actuó en defensa propia.
“Ya pagaron su deuda, y que me aspen si permito que los deporten a un país donde no conocen a nadie”, declaró Hochul al Times en defensa de su decisión.
“Y a quienes los demonizan para ganarse la vida políticamente, les pregunto: ¿Dónde está su compasión?”.
En Nueva York, un indulto no anula una condena, pero sí protege a los beneficiarios de consecuencias como la deportación.
Según Hochul, entre los indultados se encuentran varios residentes permanentes legales de Ecuador, República Dominicana y Sudáfrica. Aún no está claro cuántos, además de Vatthanavong, entraron a Estados Unidos sin autorización.
La gobernadora reveló los indultos solo después de que el Times publicara lo informara el viernes.
“Tras una cuidadosa deliberación, otorgo clemencia a trece personas que han demostrado arrepentimiento por sus acciones y ejemplifican su compromiso con el mejoramiento de sus comunidades”, declaró Hochul en un comunicado publicado en el sitio web estatal.
Aunque un juez federal de inmigración ordenó en su momento la deportación de Vatthanavong, la expulsión nunca se llevó a cabo porque Laos se ha negado a aceptar deportados de Estados Unidos durante años.
La oficina de Hochul no aclaró si se planean más indultos de este tipo. Las autoridades señalaron que, en lo que va de año, ha recibido 84 solicitudes de indulto y 186 solicitudes de conmutaciones de pena.
Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.
