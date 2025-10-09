La fiscal general de Nueva York, Letitia James, fue acusada de fraude hipotecario por un gran jurado federal

NUEVA YORK, NUEVA YORK – 8 DE ENERO: La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, habla durante una conferencia de prensa en sus oficinas el 8 de enero de 2025 en la ciudad de Nueva York. James habló sobre nuevas medidas para impedir que las empresas de transporte utilicen sistemas de facturación falsa para robar a Medicaid y a pacientes vulnerables. La Fiscal General emitió avisos de cese y desistimiento a 54 empresas de transporte en todo Nueva York. (Foto de Michael M. Santiago/Getty Images)

OAN Staff Brooke Mallory

Jueves, 9 de octubre de 2025

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, fue acusada formalmente el jueves por un gran jurado federal en Virginia por un solo cargo de fraude hipotecario.

El cargo se deriva de las acusaciones de que James falseó su estatus de residencia principal en los documentos hipotecarios de una propiedad que compró en Norfolk, Virginia, en 2023.

Según se informa, la investigación se inició tras una denuncia de Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, quien declaró que James falsificó información para obtener condiciones hipotecarias más favorables.

La fiscalía argumenta que declaró erróneamente la propiedad de Norfolk como su residencia principal, lo que supuestamente afectó la tasa del préstamo que recibió. La fiscalía también está investigando su casa de piedra rojiza en Brooklyn y cómo representó su relación con su padre en documentos oficiales.

Según las fuentes, las acusaciones sostienen que supuestamente falseó la ocupación de su residencia en Brooklyn, posiblemente presentándola como una propiedad secundaria en lugar de una residencia principal, o viceversa, en la documentación financiera.

Además, los documentos supuestamente contenían información sobre sus vínculos familiares, específicamente su relación con su padre, lo que podría influir en la elegibilidad o las condiciones para ciertos préstamos o hipotecas.

En las solicitudes de hipotecas, los prestamistas suelen solicitar información sobre conexiones familiares para fines como verificar la residencia, firmar conjuntamente o evaluar los antecedentes financieros. Tergiversar estos detalles podría considerarse una falsedad sustancial según la ley federal, lo que constituye la base de la parte de la acusación por “hacer declaraciones falsas a una institución financiera”.

James ha negado públicamente todas las acusaciones, calificándolas de “infundadas” y con motivaciones políticas. Su equipo legal argumenta que cualquier discrepancia fue involuntaria y “se corrigió con prontitud”, afirmando que no hubo intención de defraudar a los prestamistas.

La fiscalía del caso de James está a cargo de Lindsey Halligan, exabogada de Trump y actual fiscal federal del Distrito Este de Virginia.

Cada uno de los cargos que enfrenta James conlleva una posible pena de hasta 30 años de prisión. Sin embargo, expertos legales han señalado que demostrar la intención de defraudar sigue siendo un gran obstáculo para los fiscales federales.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

