La exrepresentante del “escuadrón” liberal Cori Bush lanza una campaña para recuperar su escaño en el Congreso de Missouri

WASHINGTON, D.C. – 31 DE MAYO: La representante Cori Bush (demócrata por Missouri) habla con la prensa a su llegada a una reunión del grupo parlamentario demócrata de la Cámara de Representantes con los negociadores de deuda de la Casa Blanca en el Capitolio de Estados Unidos el 31 de mayo de 2023 en Washington, D.C. Se espera que la Cámara vote sobre la Ley de Responsabilidad Fiscal, una legislación negociada entre la Casa Blanca y los republicanos de la Cámara para elevar el techo de la deuda hasta 2025 y evitar un impago federal. (Foto de Anna Moneymaker/Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Viernes, 3 de octubre de 2025

La exrepresentante estadounidense Cori Bush, miembro del “escuadrón” liberal, anunció su campaña para regresar al Congreso.

Bush sirvió dos mandatos como representante por el primer distrito en el congreso de Misuri y ahora busca recuperar su escaño tras perder ante el actual representante estadounidense Wesley Bell (demócrata por Misuri) en las primarias demócratas de 2024.

Bush anunció el lanzamiento de su campaña el viernes en una publicación en la red social X, que incluía un video con el siguiente texto: “San Luis merece un líder con una constitución diferente. Por eso me postulo para representar al 1.er Distrito de Misuri en el Congreso. Necesitamos a alguien que luche por reducir costos, proteger nuestras comunidades y hacer la vida más justa. Yo seré esa persona”.

Bush también publicó una declaración adjunta, explicando por qué Misuri necesita un líder que sea firme.

“Ahora mismo, estamos en la lucha de nuestras vidas. No se trata de la política de siempre, y no podemos permitirnos actuar como tal. Se trata de la supervivencia de nuestras familias, y el momento es ahora”, declaró Bush. “Me postulo porque el primer distrito de Missouri merece un liderazgo diferente. Un líder que no solo se desenvuelva en un sistema quebrado, sino que trabaje para construir uno mejor. Un líder que esté presente en los momentos más difíciles, que luche por todos, que nos una con valentía, resiliencia y amor. Un líder arraigado en la comunidad, que alza las voces que a menudo se ignoran y demuestra lo que se puede lograr cuando se lucha por todos. Eso es lo que siempre he sido: un firme defensor de este distrito”.

Bush perdió previamente contra Bell en 2024 por aproximadamente 6,800 votos.

Mientras tanto, Bell respondió al anuncio de Bush, afirmando que “la gente de este distrito despidió a Cori Bush debido a su ausencia en el distrito y su incapacidad para defender la agenda demócrata, sin mencionar los problemas personales y legales que continúan acosándola”.

Los comentarios de Bell se referían a una investigación del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) sobre el presunto uso indebido de fondos de campaña de Bush para servicios de seguridad privada, centrada en los pagos realizados a su esposo por su participación en su equipo de seguridad. Tras meses de revisión, la denuncia fue finalmente desestimada.

Bush atribuyó previamente su derrota al Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-israelí (AIPAC, por sus siglas en inglés), el supercomité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés) que gastó al menos 8.6 millones de dólares para derrocar a Bush, lo que se debió en gran medida a su postura crítica respecto a la guerra de Israel en Gaza.

En su último video de lanzamiento de campaña, Bush declaró que perdió sus últimas elecciones “porque dije la verdad, me contraatacaron, atacaron mi nombre, mis motivos, difundieron mentiras y odio”.

Bush irrumpió en la escena política en 2021 tras derrotar al entonces representante demócrata William Lacy Clay y convertirse en la primera mujer afroamericana en servir en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por Missouri.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!