Lunes, 18 de agosto de 2025
La Casa Blanca, destacó el lunes la audaz agenda procrecimiento del presidente Donald Trump en su segundo mandato. La Casa Blanca enfatizó que las empresas estadounidenses están alcanzando niveles sin precedentes, con ganancias que superan ampliamente las expectativas y el mercado de valores alcanzando nuevos récords.
“Las empresas estadounidenses están prosperando como nunca antes, superando las estimaciones de ganancias e impulsando el mercado de valores a niveles récord”, anunció la Casa Blanca.
Las ganancias por acción agregadas del índice bursátil S&P 500 aumentaron un 11% con respecto al año pasado, casi tres veces más que las previsiones de consenso de Wall Street. Un asombroso 84% de las empresas superaron las estimaciones de los analistas, lo que representa la proporción más alta en casi cuatro años. Aún más impresionante, el 60% de las empresas superaron los pronósticos de ganancias en más de una desviación estándar, según Goldman Sachs.
El optimismo de los inversores también se refleja en las proyecciones para todo el año. El 58% de las empresas han elevado sus previsiones, duplicando la cifra del primer trimestre. Como resultado, el S&P 500 ha subido casi un 10% este año, alcanzando un récord tras otro.
Se disipan los temores de recesión
Las menciones de la palabra “recesión” en las presentaciones de resultados corporativos han disminuido un 84% en comparación con el trimestre pasado, lo que subraya la renovada confianza en la economía estadounidense. “El trimestre ha estado marcado por una de las mayores frecuencias de superación de las expectativas de ganancias registradas”, dijo David Kostin, estratega jefe de acciones estadounidenses de Goldman Sachs.
Políticas impulsan el optimismo
Según la Casa Blanca, muchas empresas citan la histórica la “Gran y Hermosa Ley” del presidente Donlald Trump como un factor clave para el crecimiento. Se espera que las reformas fiscales que promueven el crecimiento impulsen la expansión de clientes, mejoren el flujo de caja y aceleren la inversión empresarial, lo que refuerza el optimismo en todos los sectores.
Los principales medios de comunicación informan sobre el aumento
- Bloomberg: “Kostin, de Goldman, afirma que las ganancias del S&P 500 superan las expectativas”
- Business Insider: “¿Qué aranceles? Las empresas del S&P 500 están cerrando una de las temporadas de resultados más sólidas de la historia”
- The Wall Street Journal: “Una sólida cosecha de ganancias alivia las preocupaciones económicas de los inversores”
Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.
