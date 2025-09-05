La aerolínea Delta finalmente cede ante Trump y reconoce al Golfo de América

ATLANTA, ATLANTA, GEORGIA – 28 DE JUNIO: Aviones de Delta Airlines se encuentran estacionados en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el 28 de junio de 2024 en Atlanta, Georgia. La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) anticipa un período prolongado de alto volumen de pasajeros que batirá récords de viajes. (Foto de Andrew Harnik/Getty Images)

OAN Staff Blake Wolf

Viernes, 5 de septiembre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó en Truth Social una publicación celebrando el cambio de política de la aerolínea Delta para reconocer el “Golfo de América” ​​en sus manuales de vuelo oficiales, en armonía con la orden ejecutiva del 47.º presidente de principios de este año.

El jueves, el presidente Trump compartió una imagen de un manual de Delta titulado “Revisión Destacada de Vías Aéreas”, que mostraba la revisión de “Golfo de México” a “Golfo de América”.

“De un capitán de Delta: ‘Pensé que les divertiría este memorando oficial de Delta a sus empleados. Grandes cambios: del Golfo de México al Golfo de América'”, escribió Trump.

El mensaje del capitán de Delta también mencionaba el cambio de terminología, de “Aviso a la Misión Aérea” a “Aviso a los Aviadores”, lo que se interpretó como un alejamiento de un lenguaje más “progresista” y neutral en cuanto al género.

“Los liberales pensaron que “Aviso a los Aviadores” era racista, así que lo cambiaron a “Aviso a las Misiones Aéreas”. Delta simplemente lo cambió de nuevo a “Aviso a los Aviadores”. Creo que finalmente están adoptando el lema “MAGA” (Hacer que Estados Unidos sea grande)”, compartió Trump.

El término “Avisos a los Aviadores” fue reemplazado formalmente por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) en 2021 por un comité externo, ya que “reforzaba los estereotipos de género”. El término “cabina” también fue desaconsejado y reemplazado por “cabina de vuelo” como parte de una campaña más amplia para promover un lenguaje inclusivo.

Un portavoz de Delta respondió a la actualización, declarando al New York Post que “esos cambios fueron ordenados por la FAA”, sin proporcionar más detalles.

El presidente Trump introdujo el cambio de nombre mediante una orden ejecutiva el primer día de su regreso a la Oficina Oval, la cual fue aprobada posteriormente por el Congreso en mayo.

“Tomé esta medida en parte porque, como se indica en la orden ejecutiva, el área anteriormente conocida como el Golfo de México ha sido durante mucho tiempo un recurso esencial para nuestra otrora floreciente nación y ha permanecido como una parte indeleble de Estados Unidos”, declaró Trump en febrero.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

