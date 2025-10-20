La administración Trump defiende la selección de Habba para el principal cargo de fiscal federal en Nueva Jersey

JOHNSJOHNSTOWN, PENSILVANIA – 30 DE AGOSTO: Alina Habba, abogada personal del candidato presidencial republicano, el expresidente estadounidense Donald Trump, sube al escenario durante un mitin de campaña en el 1st Summit Arena del Monumento a los Caídos en Guerra del Condado de Cambria el 30 de agosto de 2024 en Johnstown, Pensilvania. Con la promesa de reducir las facturas de energía a la mitad, llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia e imponer un arancel del 200 % a los automóviles de fabricación extranjera, Trump convocó a sus partidarios en el crucial estado de Pensilvania, un estado clave en la contienda electoral. (Foto de Chip Somodevilla/Getty Images)

OAN Staff Brennan Cooney

Lunes, 20 de octubre de 2025

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos en Filadelfia escuchó los argumentos sobre si Alina Habba continúa ejerciendo legalmente como Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey. La administración Trump defendió su nombramiento alegando que cumple plenamente con la ley federal.

El lunes, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de los Estados Unidos escuchó a ambas partes interrogando a los abogados del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) que defendían el nombramiento de Habba durante más de una hora. La audiencia duró casi 90 minutos, según una fuente.

Los acusados ​​que enfrentan cargos presentados en su contra por la oficina de Habba han impugnado sus casos desde entonces alegando que su nombramiento fue “ilegal”.

Sin embargo, los funcionarios del Departamento de Justicia sostienen que la secuencia de su nombramiento (su transición como Fiscal Federal interina, luego su re-designación como primera asistente, luego su asunción automática del rol interino) cumple con la Ley Federal de Reforma de Vacantes (FVRA, por sus siglas en inglés).

“¿Admitiría que su teoría, o la del Gobierno, que en realidad parece eludir por completo la Cláusula de Nombramientos, tiene serias implicaciones constitucionales?”, preguntó el juez D. Brooks Smith.

“No estoy de acuerdo con eso, juez Smith. El cargo de fiscal de los Estados Unidos es un cargo inferior” que no requiere la confirmación del Senado, respondió un abogado del Departamento de Justicia. “No cabe duda de que la Sra. Habba fue nombrada por el fiscal general, por lo que cualquier problema con la Cláusula de Nombramientos se ha solucionado plenamente con el hecho de que tenga un nombramiento como fiscal general”.

Habba se desempeñó inicialmente como fiscal federal interina para Nueva Jersey hasta que expiró su mandato de 120 días.

Tras su dimisión, fue nombrada nuevamente fiscal especial del Departamento de Justicia, designada primera fiscal federal adjunta, y posteriormente se le delegó la plena autoridad del cargo, lo que le permitió seguir ejerciendo como la principal fiscal federal de Nueva Jersey.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

