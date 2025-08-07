La administración de Trump recorta fondos federales a la Universidad de California en Los Ángeles por antisemitismo

Manifestantes refuerzan las barricadas instaladas contra una de las puertas del Royce Hall mientras la policía comenzaba a desalojar un campamento pro-palestino en el campus de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) en Los Ángeles, California, la madrugada del 2 de mayo de 2024. Cientos de policías derribaron las barricadas de protesta y comenzaron a arrestar a estudiantes la madrugada del jueves en la Universidad de California en Los Ángeles, el último punto de conflicto en un estallido de protestas en los campus estadounidenses por la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. (Foto de ETIENNE LAURENT / AFP) (Foto de ETIENNE LAURENT/AFP vía Getty Images)



OAN Staff Katherine Mosack

Miércoles, 6 de agosto de 2025

La administración del presidente Donald Trump, canceló $584 millones de dólares en subvenciones para la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés), alegando que no adoptó una postura lo suficientemente firme contra el antisemitismo en el campus.

La UCLA recientemente llegó a un acuerdo de $6 millones de dólares con tres estudiantes y un profesor judíos que demandaron a la universidad en una disputa sobre derechos civiles, alegando que se permitió a manifestantes pro-Palestina impedirles el acceso a ciertas áreas del campus en 2024.

La oficina del presidente Donald Trump anunció que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus silgas en inglés) determinó que la UCLA violó la Ley de Igualdad de Derechos de 1964 “al actuar con deliberada indiferencia al crear un ambiente educativo hostil para estudiantes judíos e israelíes”.

En una carta compartida con el portal de noticias Político el miércoles, la universidad afirmó estar en negociaciones para restablecer estos fondos federales de investigación.

“Si estos fondos permanecen suspendidos”, escribió el rector de la UCLA, Julio Frenk, “será devastador para la UCLA y para los estadounidenses de todo el país”.

El presidente de la Universidad de California, James Milliken, condenó las acusaciones de discriminación y rechazó la decisión del gobierno federal.

“Estos recortes no hacen nada para abordar el antisemitismo”, argumentó Milliken. “Además, el extenso trabajo que la UCLA y toda la Universidad de California han realizado para combatir el antisemitismo aparentemente ha sido ignorado”.

Añadió que “los recortes serían la sentencia de muerte para el trabajo innovador que salva vidas, impulsa el crecimiento de nuestra economía y fortalece nuestra seguridad nacional. Es en el mejor interés de nuestro país que se restablezca la financiación”.

Ante los recientes conflictos entre estudiantes y personal propalestinos y judíos, UCLA ha creado una Oficina de Seguridad del Campus y la Comunidad, implementando nuevas políticas para gestionar las protestas en el campus. La iniciativa para combatir el antisemitismo y los prejuicios antiisraelíes fue impulsada por Frenk, cuyo padre y abuelos judíos huyeron de la Alemania nazi.

“Estamos haciendo todo lo posible para proteger los intereses del profesorado, el alumnado y el personal, y para defender nuestros valores y principios, mientras evaluamos activamente la mejor manera de proceder”, decía la carta de Frenk.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

