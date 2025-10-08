Kentucky demanda al videojuego Roblox por “simuladores del asesinato de Charlie Kirk” en medio de otras demandas por seguridad infantil

Una foto muestra el logotipo de la plataforma de juegos en línea y sistema de creación de juegos Roblox en su stand durante la feria de videojuegos Gamescom, celebrada en el recinto ferial de Colonia, Alemania occidental, el 21 de agosto de 2025. La edición 2025 de la gran feria Gamescom en Colonia, Alemania, se inauguró el 19 de agosto de 2025 y se extenderá del 20 al 24 de agosto de 2025. (Foto de Ina FASSBENDER / AFP) (Foto de INA FASSBENDER/AFP vía Getty Images)

Miércoles, 8 de octubre de 2025

El estado de Kentucky ha demandado a Roblox, acusando a la plataforma de juegos de no proteger a los niños de depredadores y de la exposición a contenido dañino, incluyendo simulaciones del asesinato de Charlie Kirk.

La demanda, presentada el lunes por la oficina del Fiscal General Russell Coleman, alega que la plataforma carece de medidas de seguridad para los usuarios menores de edad y crea un “patio de recreo” para pedófilos.

Roblox contaba con 111 millones de usuarios activos diarios en agosto, lo que incluye a dos tercios de los niños estadounidenses de entre nueve y 12 años. La demanda alega que los depredadores infantiles pueden crear cuentas haciéndose pasar por niños para atraer víctimas debido a la flexibilización de los protocolos de verificación de edad.

La fiscalía detalló los “simuladores de asesinato” de Charlie Kirk tras la muerte del activista conservador el mes pasado en Orem, Utah. Dichas simulaciones permitieron que “niños de tan solo cinco años accedieran a representaciones animadas y sangrientas del tiroteo del 10 de septiembre”, según la demanda.

Este es solo uno de los muchos incidentes que han expuesto a menores a material gráfico, violento y sexual en la plataforma Roblox, según la fiscalía.

“Roblox está diseñado para facilitar el acceso de depredadores a menores y para utilizarlo para atraerlos y engatusarlos, pasando del contacto virtual a reuniones físicas, lo que conlleva acoso, secuestro, tráfico, violencia y agresión sexual de menores. Estos menores sufren todos estos casos como resultado directo de las acciones e inacciones de los acusados”, argumentó la fiscal general.

Coleman ofreció una conferencia de prensa el martes, donde Courtney Norris, madre de tres hijos de Kentucky, declaró que había creído erróneamente que Roblox era seguro para sus hijos.

“Me di cuenta, más tarde de lo que me gustaría admitir, de que en realidad es el ‘Salvaje Oeste’ de internet, dirigido a menores”, declaró.

Esta demanda más reciente se suma a varias otras contra Roblox, todas presentadas en agosto.

Luisiana demandó a la compañía por no proteger a menores de edad de depredadores sexuales.

Además, una familia de Iowa presentó una demanda alegando que Roblox facilitó la manipulación de su hija de 13 años, quien fue secuestrada, traficada a través de varios estados y abusada sexualmente.

Una madre de Carolina del Norte demandó a la compañía de videojuegos por presuntamente permitir que un depredador explotara sexualmente a su hija adolescente ofreciéndole Robux (la moneda que los jugadores usan para comprar y desbloquear objetos en el juego) a cambio de imágenes sexualmente explícitas de ella.

“Contamos con rigurosas medidas de seguridad, desde modelos avanzados de Inteligencia Aartificial hasta un equipo de miles de personas con capacitación experta que modera nuestra plataforma las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para detectar contenido inapropiado”, declaró la compañía de videojuegos en un comunicado. Ningún sistema es perfecto, y nuestro trabajo en seguridad nunca termina. Innovamos constantemente nuestros sistemas de seguridad, incluyendo la incorporación de 100 nuevas medidas de seguridad, como la estimación de la edad facial, solo este año.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

