Karoline Leavitt muestra que la inflación se estabiliza en Estados Unidos: “Ignoren a los que se asustan y confíen en el presidente Trump”

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante una rueda de prensa en la Sala Brady de la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 12 de agosto de 2025. (Foto: Mandel NGAN/AFP) (Foto: MANDEL NGAN/AFP vía Getty Images)



OAN Staff Abril Elfi

Miércoles, 13 de agosto de 2025

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que quienes expresan preocupación —o a quienes ella llamó “pánicos”— se equivocan al cuestionar la gestión económica del presidente Donald Trump.

Según el presidente Trump, un “pánico” es un “nuevo partido basado en gente débil y estúpida” que entra en pánico ante la implementación de nuevos aranceles.

El martes, Leavitt compartió en una conferencia de prensa los aspectos positivos del reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la economía de Trump y el informe de inflación de julio, que nuevamente superó las previsiones de los expertos.

“Seguimos viendo informes económicos positivos en general. El informe del IPC de hoy reveló que la inflación volvió a superar las expectativas del mercado y se mantiene estable. La inflación general ha registrado un ritmo anual promedio de 1,9 durante los primeros seis meses de mandato del presidente Trump”, declaró a la prensa.

Las declaraciones de Leavitt ejemplifican la confianza de la administración en que los indicadores económicos actuales validan las políticas del presidente. Además, calificó cualquier escepticismo como alarmismo injustificado.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el índice de precios al consumidor aumentó un 2,7 % interanual, superando las expectativas de una cifra mayor.

“Los precios de los bienes de consumo diario siguen bajando. Los precios de la energía bajaron en julio, incluyendo la gasolina, que ha bajado casi un 10 % con respecto al año pasado, y el propano, que también ha bajado un 2,5 % con respecto al año pasado”, afirmó. “Los precios de los huevos volvieron a caer en julio y han bajado un 20 % desde que el presidente Trump asumió el cargo. La inflación de la vivienda, el mayor contribuyente a la inflación general, se encuentra en su nivel más bajo desde octubre de 2021”.

Leavitt destacó el continuo crecimiento salarial bajo el gobierno de Trump y el hecho de que los salarios están superando la inflación. Sugirió que los ingresos de los estadounidenses están aumentando más rápido que el precio de las cosas.

“El crecimiento salarial de los trabajadores estadounidenses está superando la inflación una vez más”, afirmó Leavitt. A medida que la inflación disminuye, esta administración mantiene su firme compromiso de devolver más dinero a los bolsillos del pueblo estadounidense. Los salarios reales en Estados Unidos subieron un 1,3 % con respecto al año pasado y han aumentado cada mes desde que el presidente Trump asumió el cargo. El optimismo de las pequeñas empresas, según el informe de esta mañana, también ha alcanzado su máximo en cinco meses.

La secretaria de prensa concluyó su anuncio animando a los estadounidenses a no escuchar a los “pánicos” y a confiar en la visión de Trump.

“Ignoren a los “pánicos” y confíen en el presidente Trump. Ese es nuestro lema en la Casa Blanca. La agenda económica “América Primero” está funcionando”, dijo.

“El informe del IPC de hoy reveló que la inflación superó las expectativas del mercado una vez más y se mantiene estable, lo que subraya el compromiso del presidente Trump de reducir los costos para las familias y las empresas estadounidenses. Los datos siguen demostrando que los “pánicos” se equivocan: los aranceles del presidente Trump están generando miles de millones de dólares, el optimismo de las pequeñas empresas está en su nivel más alto en cinco meses y los salarios reales están aumentando. El pueblo estadounidense ha depositado legítimamente su confianza en la agenda “América Primero” del presidente Trump, que está haciendo que Estados Unidos vuelva a ser rico”, declaró Leavitt.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

