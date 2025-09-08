Joe Mitchell, exfuncionario de Trump, se postula para el segundo distrito del estado de Iowa

El exlegislador estatal de Iowa Joe Mitchell, candidato republicano a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el segundo distrito de Iowa.

OAN Staff Sophia Flores and Nathaniel Mannor

Lunes, 8 de septiembre de 2025

El legislador estatal de Iowa, Joe Mitchell, anunció su candidatura al Congreso por el segundo distrito congresional del estado.

El lunes, Mitchell publicó un video de anuncio en la red social X. En él, destacó su rol como exfuncionario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos durante la administración Trump, así como su labor para ayudar a la generación Z conservadora a ser elegida en todo el país.

“Me postulo para el Congreso porque muchos habitantes de Iowa se han visto marginados por un sistema político fallido que funciona para los que están dentro del sistema y los grupos de presión, no para nosotros”, declaró Mitchell. “Durante demasiado tiempo, los políticos en Washington han malgastado nuestros impuestos y han cerrado acuerdos secretos, mientras que las familias trabajadoras pagan las consecuencias. Trabajaré con el presidente Trump para acabar con el gasto desmedido, asegurar nuestras fronteras, proteger a nuestros agricultores y construir una economía donde el trabajo duro vuelva a ser rentable. Es hora de recuperar el poder de manos de los que están dentro del sistema y devolvérselo a la gente de Iowa, donde pertenece”.

Mitchell se postula para reemplazar a la congresista Ashley Hinson (republicana por Iowa), quien actualmente se postula para el Senado en reemplazo de la senadora saliente Joni Ernst (republicana por Iowa).

Hinson recibió el respaldo del presidente Donald Trump el viernes.

“Conozco bien a Ashley, ¡y es una GANADORA! Esposa amorosa y orgullosa madre de dos hijos, Ashley es una persona maravillosa, SIEMPRE ha trabajado por Iowa y seguirá haciéndolo en el Senado de los Estados Unidos”, declaró el presidente en Truth Social.

“Ashley Hinson será una senadora excepcional y cuenta con mi total apoyo. ¡NO LOS DEFRAUDARÁ!”, continuó.

Ernst citó el crecimiento de su familia y su envejecimiento como razones para no presentarse a la contienda electoral y no buscar su reelección.

En su anuncio, Mitchell destacó sus fuertes vínculos con el presidente Trump, afirmando que ayudará a implementar su agenda MAGA, (movimiento de hacer grande a Estados Unidos otra vez, por sus siglas en inglés).

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

