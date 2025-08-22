Joe Gruters elegido como nuevo presidente de la Convención Nacional Republicana

OAN Staff Abril Elfi
Viernes, 22 de agosto de 2025
El senador Joe Gruters ha sido elegido nuevo presidente del Comité Nacional Republicano (CNR).
El viernes, el partido anunció que Gruters (republicano por Florida) había sido elegido para suceder a Michael Whatley como próximo presidente del CNR.
“La elección de hoy marca un momento importante de unidad para el Comité Nacional Republicano. Agradecemos a los miembros del CNR su incansable labor al servicio de nuestro partido. Juntos, luchamos por la integridad electoral y apoyamos la agenda “América Primero” del presidente Trump”, declararon Whatley y Gruters en un comunicado conjunto.
“El CNR está unido con el presidente Trump y el movimiento MAGA, y juntos ampliaremos nuestras mayorías y lograremos la victoria para el pueblo estadounidense en 2026”, añadieron.
Gruters se desempeñó recientemente como tesorero del Comité Nacional Republicano (CNR) y anteriormente presidió el Partido Republicano de Florida.
En julio, Trump escribió en una publicación de Truth Social que Gruters contaría con su “respaldo total y absoluto”, al tiempo que respaldaba preventivamente a Whatley en la contienda por el Senado de Carolina del Norte.
“El guerrero MAGA Joe Gruters, quien nos ha acompañado desde el principio, se postula para ser el próximo presidente del Comité Nacional Republicano”, escribió Trump.
Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.What do YOU think? Click here to jump to the comments!
Sponsored Content Below