Joe Gruters elegido como nuevo presidente de la Convención Nacional Republicana

El senador estatal de Florida y recién elegido presidente del Comité Nacional Republicano (RNC), Joe Gruters (der.), sostiene un mazo mientras pronuncia su discurso de aceptación durante la Sesión General de la Reunión de Verano del Comité Nacional Republicano (RNC) en Atlanta, Georgia, el 22 de agosto de 2025. (Foto de Elijah Nouvelage / AFP) (Foto de ELIJAH NOUVELAGE/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Abril Elfi 

Viernes, 22 de agosto de 2025

El senador Joe Gruters ha sido elegido nuevo presidente del Comité Nacional Republicano (CNR).

El viernes, el partido anunció que Gruters (republicano por Florida) había sido elegido para suceder a Michael Whatley como próximo presidente del CNR.

“La elección de hoy marca un momento importante de unidad para el Comité Nacional Republicano. Agradecemos a los miembros del CNR su incansable labor al servicio de nuestro partido. Juntos, luchamos por la integridad electoral y apoyamos la agenda “América Primero” del presidente Trump”, declararon Whatley y Gruters en un comunicado conjunto.

“El CNR está unido con el presidente Trump y el movimiento MAGA, y juntos ampliaremos nuestras mayorías y lograremos la victoria para el pueblo estadounidense en 2026”, añadieron.

Gruters se desempeñó recientemente como tesorero del Comité Nacional Republicano (CNR) y anteriormente presidió el Partido Republicano de Florida.

En julio, Trump escribió en una publicación de Truth Social que Gruters contaría con su “respaldo total y absoluto”, al tiempo que respaldaba preventivamente a Whatley en la contienda por el Senado de Carolina del Norte.

“El guerrero MAGA Joe Gruters, quien nos ha acompañado desde el principio, se postula para ser el próximo presidente del Comité Nacional Republicano”, escribió Trump.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

