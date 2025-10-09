Jimmy Kimmel anuncia que le encantaría tener a Trump en su programa nocturno: “Le preguntaré”

HOLLYWOOD, CA – 7 DE JUNIO: (NOTA DEL EDITOR: La imagen se tomó en blanco y negro. Versión a color no disponible). Jimmy Kimmel asiste a la 46.ª Gala del Premio a la Trayectoria del American Film Institute, homenaje a George Clooney, en el Teatro Dolby el 7 de junio de 2018 en Hollywood, California. 390073 (Foto de Emma McIntyre/Getty Images para Turner)

OAN Staff Blake Wolf

Jueves, 9 de octubre de 2025

El presentador de programas nocturnos Jimmy Kimmel reveló que le encantaría tener al presidente Donald Trump en su programa tras su breve suspensión.

En una entrevista con Bloomberg el miércoles, le preguntaron a Kimmel si invitaría al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), Brendan Carr, o al presidente Trump a aparecer en su programa.

Kimmel respondió afirmando que le encantaría tener a Trump en el programa, sin duda, aunque señaló que no le interesa tener a Carr.

“Está en la televisión todo el día, todos los días. Nos da mucho que usar. Antes no era así. De vez en cuando veíamos un video de George Bush caminando en sentido contrario en el escenario, y hacíamos una semana entera, o alguien se tropezaba o algo así. Pero ahora lo vemos, lo escuchamos, se presenta con tanta frecuencia que es más digerible y menos digerible a la vez”, añadió Kimmel.

El programa de Kimmel fue suspendido brevemente debido a sus comentarios inmediatamente después del asesinato de Charlie Kirk.

“El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA intentando desesperadamente presentar al chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos, haciendo todo lo posible para sacarle partido político”, declaró Kimmel en aquel momento, lo que provocó su suspensión.

En la entrevista del miércoles, el presentador de programas nocturnos afirmó que sus comentarios fueron malinterpretados “intencionada y maliciosamente”, y agregó que su conversación con los ejecutivos de Disney, incluida la copresidenta de Entretenimiento, Dana Walden, fue positiva al momento de su suspensión.

“Son personas que conozco desde hace mucho tiempo y a quienes aprecio mucho, y todos queríamos que esto saliera lo mejor posible”, declaró Kimmel.

“Primero que nada, arruiné el fin de semana de Dana. Fueron solo llamadas telefónicas sin parar todo el fin de semana. Pero no creo que el resultado, que creo que fue muy positivo, lo hubiera sido tanto si no hubiera hablado con Dana tanto como lo hice, porque me ayudó a analizarlo todo y a comprender la postura de cada uno. A veces puedo ser reaccionario, a veces agresivo y a veces desagradable”. En respuesta a los comentarios de Kimmel, Carr sugirió que la FCC tomaría medidas contra ABC y sus filiales locales, afirmando: “Podemos hacerlo de la manera fácil o de la manera difícil”.

“Estas empresas pueden encontrar maneras de cambiar su conducta para tomar medidas contra Kimmel, o, ya saben, la FCC tendrá más trabajo por delante”, declaró Carr en aquel momento, acusando a Kimmel de difundir desinformación.

Tras la declaración de Carr, tanto Nexstar como Sinclair Broadcast Group, dos grandes corporaciones propietarias de varias cadenas de televisión locales, anunciaron que retirarían el programa nocturno de Kimmel indefinidamente.

Sin embargo, tras la breve suspensión por parte de ABC, ¡el programa regresó el 23 de septiembre y Sinclair reanudó la emisión de “Jimmy Kimmel Live!” tres días después, citando la responsabilidad comunitaria y la importancia de las protecciones de la Primera Enmienda en su decisión. Nexstar aún no ha indicado si seguirá el ejemplo y restaurará el programa.

Mientras tanto, la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Abigail Jackson, respondió a la oferta de Kimmel de tener al presidente Trump en el programa, declarando: “Reaccionar a cualquier cosa que diga Jimmy Kimmel requeriría que viera su programa, y ​​tengo cosas mucho más entretenidas que hacer, como ver secar la pintura”.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!