JD Vance escoltará el ataúd de Charlie Kirk y a su familia de Utah a Arizona en el Air Force Two

El vicepresidente de EE. UU., J. D. Vance (izq.), se dirige al Air Force Two el 28 de agosto de 2025 en la Base Conjunta Andrews, Maryland. Vance tiene previsto hablar hoy en un evento en La Crosse, Wisconsin. (Foto de Andrew Harnik/Getty Images) / El activista de derecha Charlie Kirk debate con estudiantes de la CSUN durante su gira “American Comeback” en la CSUN de Northridge, California, el 6 de marzo de 2025. (Foto de Benjamin Hanson/Middle East Images vía AFP) (Foto de BENJAMIN HANSON/Middle East Images/AFP vía Getty Images)

OAN Staff Katherine Mosack

Jueves, 11 de septiembre de 2025

Al día siguiente del asesinato de Charlie Kirk durante un evento en Utah, el avión del vicepresidente J.D. Vance, el Air Force Two, tenía previsto trasladar su cuerpo de Utah a Arizona.

Vance y la segunda dama, Usha Vance, tenían previsto visitar la Zona Cero en Nueva York para una ceremonia del 11-S el jueves. Sin embargo, debido a su cambio de planes para visitar a la familia y amigos cercanos de Kirk en Salt Lake City, Utah, el Air Force Two trasladará ahora el cuerpo de Kirk a su estado natal, Arizona.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, los seres queridos de Kirk acompañarán su ataúd a bordo del Air Force Two en un vuelo a Phoenix, Arizona.

Kirk cofundó Turning Point USA (TPUSA, por sus siglas en inglés), una organización conservadora de base dedicada al empoderamiento de jóvenes adultos. La sede del grupo se encuentra en Phoenix, Arizona.

El vicepresidente publicó varias publicaciones en línea tras la muerte de Kirk. Ambos son amigos desde hace varios años.

“Estaba hablando con el presidente Trump en el Despacho Oval hoy y me dijo: ‘Sé que era muy buen amigo tuyo’. Asentí en silencio, y el presidente Trump comentó que Charlie realmente amaba a su familia. El presidente tenía razón. Charlie estaba muy orgulloso de Erika y sus dos hijos. Estaba muy feliz de ser padre”, recordó Vance en una publicación de X en la que elogiaba a Kirk.

El vicepresidente no tiene previsto actualmente realizar ninguna aparición pública el 11 de septiembre.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!