James Comer dice que el testimonio de Harris sería “útil” en la investigación sobre el uso de la pluma automática de la administración Biden

WASHINGTON, D.C. – 24 DE JULIO: El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el representante James Comer (republicano por Kentucky), habla con los medios sobre la investigación de su comité sobre el estado cognitivo del expresidente Joe Biden, en el edificio de oficinas Rayburn de la Cámara de Representantes el 24 de julio de 2025 en Washington, D.C. El comité entrevistó a Ron Klain, jefe de gabinete de la Casa Blanca durante la presidencia de Biden, sobre el estado cognitivo de Biden y su uso del bolígrafo automático. (Foto de Kevin Dietsch/Getty Images)

OAN Staff Katherine Mosack

Viernes, 22 de agosto de 2025

El presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, James Comer, cree que el testimonio de la exvicepresidenta Kamala Harris sería “útil” en la investigación de un presunto encubrimiento sobre el deterioro mental del expresidente Joe Biden durante su mandato.

El jueves, Comer (republicano por Kentucky) habló con la prensa antes y después de la entrevista de su panel con el exportavoz de Biden, Ian Sams, la cual describió como “importante” y “explosiva”.

“Creo que sería útil escuchar a Kamala Harris. Aún no hemos decidido si emitiremos la comparecencia, pero sin duda es bienvenida a venir al comité”, declaró Comer a la prensa.

“Si yo fuera ella y quisiera un futuro político, querría aclarar muchas cosas, porque la perseguirán durante toda su carrera política, porque nadie cree que Joe Biden fue quien tomó las decisiones al final”, continuó.

Otro miembro del Comité de Supervisión, el representante Byron Donalds (republicano por Florida), declaró previamente que Harris, la ex primera dama Jill Biden y “todos los miembros de la administración Biden” deberían ser interrogados por el panel como parte de la investigación sobre la administración Biden.

Comer confirmó a Laura Ingraham, de Fox News, que las probabilidades de que Harris fueras citada a comparecer eran “muy altas”.

Tras la investigación, Comer declaró que Biden estaba en la Casa Blanca “el 75 % del tiempo” cuando sus asesores usaban el bolígrafo automático para firmar documentos.

“¿Por qué no hacer que Joe Biden firme el documento allí mismo?”, se preguntó.

Con el número de entrevistas programadas con exfuncionarios de la Casa Blanca de Biden reducido a solo tres, Comer ofreció a los periodistas un breve resumen de las conclusiones del comité hasta el momento de su investigación, tras haber interrogado a 11 exasesores.

“Creo que estamos viendo un patrón aquí, un patrón que sugeriría que Joe Biden no estaba al mando de la Casa Blanca”, declaró Comer. “Y con respecto a la pluma automática, tendremos mucho más que decir al final de la investigación.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

