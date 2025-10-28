Jamaica se prepara para el Huracán Melissa de Categoría 5, la peor tormenta registrada en su historia

EN EL ESPACIO, MAR CARIBE – 27 DE OCTUBRE: (NOTA DEL EDITOR: Esta imagen fue proporcionada por una organización externa y podría no cumplir con la política editorial de Getty Images). En esta imagen satelital proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el huracán Melissa avanza hacia el noroeste por el mar Caribe, capturada a las 17:00 UTC del 27 de octubre de 2025. El huracán Melissa se ha intensificado a una tormenta de categoría 5 a medida que se acerca a Jamaica, según el Centro Nacional de Huracanes. (Foto de la NOAA vía Getty Images)

OAN Staff Sophia Flores

Lunes, 27 de octubre de 2025

Se prevé que la tormenta más fuerte del mundo este año traiga vientos de hasta 280 km/h y hasta 101 cm de lluvia a Jamaica.

Es probable que la tormenta de categoría 5, que se prevé sea la peor en la historia de Jamaica, tenga efectos catastróficos y consecuencias nefastas para el Caribe, ya que más de 25 millones de personas en Jamaica, Cuba y Haití se encuentran en la trayectoria directa del huracán Melissa.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, cree que su país no está preparado para el huracán que se aproxima y dijo que no cree que haya “ninguna infraestructura dentro de esta región que pueda soportar una tormenta de categoría 5, por lo que podría haber una dislocación significativa”.

A pesar de que la mayoría de los modelos pronostican un impacto directo en la isla, Holness hizo un llamado a la población a orar para que no lo haga.

“Insto a todos los jamaicanos y a quienes simpatizan con Jamaica a que sigan orando para que este huracán no nos impacte directamente”, declaró Holness.

En preparación para la tormenta, que se cree que tocará tierra el martes por la mañana, Jamaica cerró los dos aeropuertos principales de la isla.

“Pasajeros, contacten a su aerolínea para cambiar sus reservas. NO vayan al aeropuerto”, advirtió el Aeropuerto Internacional Norman Manley en Kingston.

Varias comunidades vulnerables de la isla están bajo órdenes de evacuación inmediata y las autoridades instaron a los residentes de zonas bajas y propensas a inundaciones a buscar refugio en zonas más seguras.

Además, el gobierno de la isla ha abierto más de 650 albergues en todo el país para ayudar a los necesitados.

En Cuba, casi 120,000 personas han sido evacuadas de Santiago de Cuba, según el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

Esta es una noticia de última hora. Por favor visítenos más tarde para información actualizada.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

