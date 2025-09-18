Identificado el sospechoso que disparó a cinco policías de Pensilvania y mató a tres

Police lights. (AP PHOTO)

OAN Staff Katherine Mosack

Jueves, 18 de septiembre de 2025

La policía identificó al sospechoso del tiroteo en Pensilvania que causó la muerte de tres agentes y heridas a otros dos.

El miércoles por la noche, cinco agentes del orden recibieron disparos mientras cumplían una orden judicial en una granja en el municipio de North Codorus, condado de York, Pensilvania, a unos 185 kilómetros al oeste de Filadelfia. Tres agentes murieron y dos fueron hospitalizados. Se encuentran en estado estable, pero crítico, en el Hospital York.

La respuesta al tiroteo incluyó helicópteros de evacuación médica y aproximadamente 30 vehículos policiales que aseguraron el perímetro del lugar. Aunque inicialmente se informó que el pistolero enloquecido se suicidó, las autoridades estatales revelaron posteriormente en una conferencia de prensa que otro agente le disparó y le causó la muerte. Se le buscaba por acoso, merodeo y allanamiento ilegal.

El asesino fue identificado como Matthew James Ruth, de 24 años. Los tres oficiales asesinados fueron identificados por el fiscal de distrito del condado de York, Tim Barker, como Mark Baker, Cody Becker e Isaiah Emenheiser.

“En cuanto a los aspectos legales, algo que quiero aclarar ahora mismo, aunque sería clarísimo y obvio para cualquier ser humano, pero solo para asegurarme de que esto se articule legalmente”, dijo Barker. “Todas las acciones de las fuerzas del orden estuvieron justificadas. No solo fueron justificadas, sino que fueron necesarias”.

Los miembros de la comunidad del área rural respondieron sosteniendo banderas estadounidenses y saludando mientras la policía y los vehículos de emergencia formaban una procesión hacia la oficina del forense.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

Sponsored Content Below

Share this post!