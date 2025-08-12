ICE recibe más de 100,000 solicitudes durante una campaña nacional de reclutamiento: “Hombres y mujeres dedicados”

LOS ÁNGELES, CA – 14 DE OCTUBRE: Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. UU. detuvieron a un inmigrante el 14 de octubre de 2015 en Los Ángeles, California. Los agentes del ICE informaron que el inmigrante, residente legal con tarjeta de residencia permanente (Green Card), era un delincuente convicto y miembro de la pandilla Alabama Street Gang en la zona de Canoga Park. El ICE prepara casos de deportación contra millas de inmigrantes que viven en Estados Unidos. Los titulares de tarjetas de residencia permanente (Green Card) también son vulnerables a la deportación si son condenados por ciertos delitos. El número de detenciones y deportaciones del ICE desde California ha disminuido desde que el estado aprobó la Ley de Confianza en octubre de 2013, que limita la cooperación de las fuerzas del orden estatal de California con las autoridades federales de inmigración. (Foto de John Moore/Getty Images)

OAN Staff Katherine Mosack

Martes, 12 de agosto de 2025

Menos de dos semanas después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) lanzara su nueva campaña de reclutamiento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que ha recibido más de 100,000 solicitudes en todo el país hasta la fecha.

A finales del mes pasado, el ICE comenzó a ofrecer un nuevo paquete de incentivos, que incluye una bonificación por firmar de más de $50,000, opciones de pago de préstamos estudiantiles y mejores beneficios de jubilación, entre otros.

Además, la semana pasada, el ICE redujo su requisito de edad de 21 a 18 años y eliminó por completo el límite superior. La noticia impulsó al ex actor de televisión de “Superman”, Dean Cain, a anunciar su intención de unirse al ICE, promocionando el nuevo paquete en sus redes sociales.

El objetivo de la campaña, según la secretaria del DHS, Kristi Noem, era reclutar al menos a 10,000 nuevos agentes del ICE.

El DHS emitió un comunicado de prensa el martes anunciando que la cantidad de solicitudes recibidas superó con creces las expectativas.

“El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) anunció hoy que ha recibido oficialmente más de 100,000 solicitudes de estadounidenses patriotas que desean unirse al ICE y ayudar a expulsar a los peores delincuentes extranjeros ilegales de Estados Unidos”, decía el comunicado.

“Tras el fracaso de las políticas migratorias de la administración Biden, su país necesita hombres y mujeres dedicados del ICE para expulsar a los peores delincuentes de nuestro país”, dijo Noem. “Este es un momento decisivo en la historia de nuestra nación. Sus habilidades, su experiencia y su valentía nunca han sido más esenciales. Juntos, debemos defender la patria”.

La iniciativa de reclutamiento surge en respuesta a las protestas nacionales orquestadas por inmigrantes indocumentados y sus partidarios progresistas, quienes han expresado una firme oposición al ICE. Simultáneamente, se ha producido un drástico aumento de agresiones contra agentes del ICE, con un aumento de al menos un 830 % en los incidentes reportados.

La semana pasada, Noem declaró que el número de agresiones incluso había aumentado hasta en un 1000 %.

Todos los nuevos reclutas deberán someterse a exámenes médicos, de drogas y de aptitud física.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

