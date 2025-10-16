ICE arresta a un inmigrante indocumentado que se desempeñaba como policía de Chicago

CHICAGO, ILLINOIS – 3 DE SEPTIEMBRE: El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, habla con la prensa tras una visita a la Academia Metropolitana de Paz el 3 de septiembre de 2025 en Chicago, Illinois. La Academia Metropolitana de Paz estaba capacitando a líderes de intervención en casos de violencia sobre cómo responder al despliegue previsto de la Guardia Nacional y agentes federales en Chicago. (Foto de Scott Olson/Getty Images)

Jueves, 16 de octubre de 2025

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a un inmigrante indocumentado en el estado santuario de Illinois, quien, según informes, trabajaba como policía tras ser juramentado.

El ICE arrestó a Radule Bojovic, originario de Montenegro, quien se desempeñaba como policía en el Departamento de Policía de Hanover Park, en los suburbios de Chicago.

Según el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), “Bojovic se quedó en el país más tiempo del permitido por su visa de turista B2, lo que le exigía salir de Estados Unidos el 31 de marzo de 2015. Más de una década después, seguía en el país sin documentos”.

Fue arrestado durante una operación policial específica de la Operación Midway Blitz.

El Departamento de Policía de Hanover Park publicó en Facebook en agosto la graduación de Bojovic de la Academia Suburbana de Policía, indicando que era un agente relativamente nuevo.

Según los registros del Departamento de Policía de Hanover Park, Bojovic fue aprobado por la Junta de Fideicomisarios del Fondo de Pensiones en enero de este año, lo que le permitió recibir un salario inicial de $78,955.

“Registros adicionales indican que sus ingresos de 2025 costaron a los contribuyentes $205,707, incluyendo $9,276 por impuestos FICA/Medicare”, declaró el DHS.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, emitió un comunicado en respuesta al arresto, criticando duramente al gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, por permitir que inmigrantes indocumentados no solo residan en su estado, sino que también accedan ilegalmente a una placa y un arma de fuego.

El gobernador J.B. Pritzker no solo permite que inmigrantes ilegales violentos aterroricen a las comunidades de Illinois, sino que también les permite trabajar como policías juramentados. Radule Bojovic violó las leyes de nuestro país y vivió ilegalmente en Estados Unidos durante 10 años. ¿Qué clase de departamento de policía les da placas y armas a inmigrantes ilegales delincuentes? Es un delito grave que un extranjero posea un arma de fuego. Un supuesto agente del orden que está infringiendo la ley activamente —declaró McLaughlin—.

“Bajo la presidencia de Trump y la secretaria Noem, el ICE está restableciendo la ley y el orden. Los inmigrantes ilegales delincuentes NO TIENEN LUGAR EN nuestras comunidades, especialmente en nuestras fuerzas policiales”, añadió.

La secretaria del DHS, Kristi Nome, también emitió un comunicado en el que calificaba al estado de Illinois, bajo el liderazgo de Pritzker, de “completamente corrupto”.

“@ICEgov arrestó a un inmigrante ilegal que trabajaba como oficial de policía juramentado en un suburbio de Chicago. Los políticos radicales que promueven el santuario han permitido que inmigrantes ilegales delincuentes se infiltren en nuestros distritos escolares, comunidades e incluso departamentos de policía. El presidente Trump y yo seguiremos priorizando la seguridad de los estadounidenses”, escribió en una publicación del jueves.

Mientras tanto, Pritzker ha argumentado que la campaña de deportación de la administración Trump demuestra que Estados Unidos está “avanzando hacia un régimen autoritario a imagen de Trump”.

“Este es un momento peligroso”, declaró Pritzker, refiriéndose a las operaciones del ICE en Chicago. El presidente de Estados Unidos está sembrando el caos en nuestro estado. Está atacando a sus oponentes políticos. No entiendo por qué alguien, al ver la situación, no reconocería que está avanzando hacia un régimen autoritario a su imagen y semejanza.

El DHS informa que, en poco más de un mes desde su lanzamiento, la “Operación Midway Blitz” ha resultado en más de 1500 arrestos en el área de Chicago.

Esta nota fue traducida al español por Eduardo Flores de una versión en inglés.

