ICE arresta a inmigrante ilegal que se quedó más tiempo del permitido por su visa durante una década trabajando como oficial de policía en Chicago

La policía interactúa con manifestantes cerca de la “Zona de Libre Expresión” en las afueras del centro de procesamiento y detención de inmigrantes el 17 de octubre de 2025 en Broadview, Illinois. Las manifestaciones se han llevado a cabo fuera de las instalaciones durante varias semanas, mientras la Operación Midway Blitz de la administración Trump está en marcha, arrestando y deteniendo a inmigrantes en el área de Chicago. (Foto de Joe Raedle/Getty Images) / Oficial Radule Bojovic de Montenegro; Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

OAN Staff Katherine Mosack

Sábado, 18 de octubre de 2025

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a un inmigrante indocumentado que trabajaba como agente de policía en un suburbio de Chicago.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el arresto en un comunicado de prensa el jueves.

Radule Bojovic, de Montenegro, se desempeñó como oficial de policía en el Departamento de Policía de Hanover Park. Fue arrestado durante la Operación Midway Blitz, dirigida contra inmigrantes indocumentados a quienes se les había permitido permanecer en Illinois debido a su condición de estado santuario.

Las autoridades federales informaron que Bojovic había excedido su visa de turista B2 por más de 10 años, ya que la fecha límite para salir de Estados Unidos era el 31 de marzo de 2015.

Como agente de policía, Bojovic fue aprobado por la Junta de Fideicomisarios del Fondo de Pensiones en enero, lo que le otorgó elegibilidad para recibir un salario inicial de $78,995, según los registros del Departamento de Policía de Hanover Park. El DHS indicó que “registros adicionales indican que sus ingresos de 2025 costaron a los contribuyentes $205,707, incluyendo $9,276 por impuestos FICA/Medicare”.

“El gobernador J.B. Pritzker no solo permite que inmigrantes ilegales violentos aterroricen a las comunidades de Illinois, sino que también permite que trabajen como policías juramentados. Radule Bojovic violó las leyes de nuestro país y vivió ilegalmente en Estados Unidos durante 10 años. ¿Qué clase de departamento de policía les da placas y armas a inmigrantes ilegales delincuentes? Es un delito grave que un extranjero posea un arma de fuego. Un supuesto agente de la ley que está infringiendo la ley activamente”, declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin. Bajo la presidencia de Trump y la secretaria Noem, ICE está restableciendo la ley y el orden. Los inmigrantes ilegales delincuentes NO TIENEN LUGAR EN NUESTRAS COMUNIDADES, especialmente en nuestras fuerzas policiales.”

El DHS enfatizó que “poseer un arma de fuego constituye un delito grave para un extranjero ilegal”.

Esta no es la primera vez este año que se descubre que un agente del orden es ciudadano extranjero.

En julio, Jon Luke Evans, de Jamaica, servía como oficial de reserva en Maine cuando ICE lo arrestó tras intentar comprar ilegalmente un arma de fuego. Prestaba servicio en una zona conocida como jurisdicción santuario debido a su negativa a acatar las medidas de control de la inmigración ilegal de la administración Trump.

Sponsored Content Below

Share this post!